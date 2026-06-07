Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, Ege Ardahan Dernekleri Federasyonu tarafından Sarnıç Piknik Alanı’nda gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlarla buluştu. Programa Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay da katılım gösterdi.

Yoğun katılımla düzenlenen etkinlikte hemşehrileriyle sohbet eden Başkan Işık, sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği buluşmaların toplumsal dayanışma açısından büyük önem taşıdığına vurgu yaptı.

“Önem veriyoruz”

Sosyal medya hesabından etkinliğe ilişkin paylaşımda bulunan Başkan Ünal Işık, vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmanın kendileri için değerli olduğunu belirtti.

Işık tarafından yapılan açıklamada, derneklerin ve sivil toplum kuruluşlarının etkinliklerinde vatandaşların talep, öneri ve düşüncelerini ilk ağızdan dinlemeye önem verdiklerini ifade etti.

“Kardeşlik ve dayanışmanın güçlü olduğu bir ilçe”

Gaziemir’in farklı kültürlerin bir arada uyum içinde yaşadığı bir ilçe olduğunu ifade eden Başkan Işık, ilçedeki dayanışma ruhuna vurgu yaptı.

Işık, “Gaziemir; farklı bölgelerden, farklı kültürlerden gelen hemşehrilerimizin kardeşçe yaşadığı, dayanışmanın ve gönül bağının güçlü olduğu çok güzel bir ilçe” dedi.

Federasyona teşekkür mesajı!

Başkan Ünal Işık, etkinliğin organize edilmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek, Ege Ardahan Dernekleri Federasyonu’nun misafirperverliğinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.