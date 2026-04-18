Son Mühür / Beste Temel - Azerbaycan Türkleri Dost Dernekler Federasyonu, İzmir’deki temaslarını hız kesmeden sürdürüyor. Program kapsamında Federasyon Genel Başkanı İsa Ambarcı liderliğindeki heyet, saha çalışmaları kapsamında Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanlıklarını ziyaret etti. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ile ziyaretlerde bir araya gelen Ambarcı, çalışmalar hakkında bilgiler verdi, görüş alışverişinde bulunuldu.

‘Samimi ve candan karşılama’

Ziyaretlerin ardından açıklama yapan Azerbaycan Türkleri Dost Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Ambarcı, her iki partinin il başkanları ve yönetim kadroları tarafından gösterilen samimi ve sıcak karşılamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini sundu. Ambarcı, “Azerbaycan Türkleri Dost Dernekler Federasyonu Genel Merkezi olarak her yıl Partilerimizin Genel Merkezlerine yaptığımız ziyaretler öncesi İl Başkanlıklarına yaptığımız ziyaretler kapsamında MHP ve AK Parti İzmir İl Başkanlıklarını ziyaret ettik. Başkanlarımız ve ekiplerinin samimi candan karşılamalarından dolayı sonsuz teşekkürler ederiz” ifadelerini kullandı.

Ziyaret programı hız kesmeden sürüyor

Federasyonun ziyaret trafiği önümüzdeki günlerde de devam edeceğini belirtildi. Bu kapsamda; 20 Nisan Pazartesi günü saat 13.00’te İYİ Parti, saat 14.30’da Zafer Partisi ve saat 16.00’da Anahtar Parti İzmir İl Başkanlıkları ile bir araya gelecek. Bu temasların ardından ziyaret serisinin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığı ile sürdürüleceği aktarıldı.