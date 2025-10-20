Son Mühür/ Osman Günden - İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde kadınlarda en sık görülen göğüs kanserinin erken teşhisini desteklemek amacıyla sensörlü “akıllı tekstil” geliştirildi. Elektromanyetik dalgalarla doku değişimini algılayan ürün, tişört veya atlet formunda kullanılabilecek.

Erken teşhis için yenilikçi adım

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) araştırmacıları, kadınlarda yaygın görülen göğüs kanserinin erken dönemde tespitine yardımcı olacak sensör özellikli bir akıllı tekstil ürünü geliştirdi. Tişört veya atlet olarak giyilebilen bu ürün, ürettiği elektromanyetik dalgalar sayesinde meme dokusundaki değişimleri anlık ölçebiliyor. Elde edilen veriler uzaktaki bir cihaza aktarılıp analiz edilerek olası risklerin erkenden belirlenmesine imkân tanıyor.

Yıkanabilir, hafif ve düşük maliyetli

İEÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Diaa Gadelmavla öncülüğünde, Biyomedikal Mühendisliği öğrencileri Mehmet Ali Dalgıç ve Israa M. F. Abdullah Alhammoodi tarafından geliştirilen ürün; yıkanabilir olması, düşük maliyeti, sürdürülebilirliği ve hafifliği ile dikkat çekiyor. “Tekstil Yama Anteni” olarak adlandırılan ürün için Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuru yapıldı.

“Birçok farklı kullanım alanı var”

Prof. Dr. Gadelmavla, geliştirilen ürünün günlük hayatta kolaylıkla kullanılabileceğini belirterek şunları söyledi: “Prototipini tamamladığımız ürün, tişört, atlet ya da uzun kollu bir giysi şeklinde üretilebilir. Hatta mevcut giysilerin üzerine de uygulanabilir. Bu yönüyle farklı firmalar kendi tasarımlarına uyarlayarak yeni ürünler oluşturabilir.”

“Mamografiyle karıştırılmamalı”

Prof. Dr. Gadelmavla, geliştirilen ürünün mamografi cihazının yerini almadığını da vurguladı: “Mamografi bir görüntüleme yöntemi; bizim ürünümüz ise elektromanyetik dalgalarla doku değişimlerini algılayan bir anten sistemidir. Radyasyon üretmez. Akıllı saatlerdeki nabız sensörleri gibi çalışır; doku değişimlerini sinyaller üzerinden tespit eder.”

Öğrencilerden anlamlı başarı

Projede yer alan İEÜ öğrencileri Mehmet Ali Dalgıç ve Israa M. F. Abdullah Alhammoodi, “Bu süreç bizim için çok değerli bir deneyim oldu. Hem akademik hem mesleki olarak kendimizi geliştirme fırsatı bulduk. Ürünümüzün gelecekte sağlık teknolojilerinde fark yaratacağına inanıyoruz” dedi.