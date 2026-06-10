Son Mühür- "Hanegiller 2 Tadı Tuzu Kaçıklar” adlı tiyatro oyunu, Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV) yıl sonu etkinlikleri kapsamında sahnelendi. Oyun tüm izleyenlerden tam not almayı başardı. Etkinlik Ulaş Bayam Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşti. Yazarlığını ve yönetmenliğini Aliağa Belediyesi Çocuk Tiyatrosu Yönetmeni Evrim Yaşar’ın üstlendiği oyun, başarılı performanslarıyla dikkat çeken genç oyuncuların sahnedeki enerjisiyle izleyenlerden alkış aldı.

Seyircinin gözünü kırpmadan izlediği “Hanegiller 2 Tadı Tuzu Kaçıklar” oyununda, Hanegiller Apartmanı’nın ikinci katında yaşayan insanların hayatlarına Karadeniz’in bağrından kopup gelen Dursun karakterinin dahil olmasıyla gelişen olaylar anlatıldı. Oyunda apartman sakinlerinin birbirinden eğlenceli yaşamlarından kesitlerin sahneye taşındı.

"Çocuklarımla gurur duyuyorum"

Oyun sonunda konuşan Aliağa Belediyesi Çocuk Tiyatrosu Yönetmeni Evrim Yaşar, şu ifadeleri kullandı:

“Belediye Başkanımız Sayın Serkan Acar’ın destekleri sayesinde çocuklarımla birlikte yaklaşık 10 yıldır bu sahnenin tozunu yutmaya devam ediyoruz. Her biri benim için ayrı bir emek ve değer taşıyor. Bu yıl ekibimizle Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 11’incisi düzenlenen Kültür ve Sanat Festivali’nde il ikincisi olduk. Çocuklarımla gurur duyuyorum. Bu oyunun sahnelenmesinde emeği geçen Aliağa Belediyesi’ndeki eğitmen arkadaşlarıma, tüm çalışma arkadaşlarıma, bugünün yıldızları olan çocuklarıma ve gizli kahramanlarımız velilerimize teşekkür ediyorum.”

Gösterinin ardından sahneye davet edilen Aliağa Belediyesi Başkan Yardımcısı Mesut Öztürk, Evrim Yaşar’a teşekkür çiçeği takdim etti. Bu güzel gece hatıra fotoğrafı ile ölümsüzleştirildi.