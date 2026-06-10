İzmir’in Konak ilçesinde yasaklı madde satıcılarına yönelik gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonlar sonucunda 33 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekiplerinin farklı adreslere eş zamanlı düzenlediği baskınlarda yüklü miktarda yasaklı madde, silah ve para ele geçirilirken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13’ünün tutuklandığı öğrenildi.

Konak’ta yasaklı madde operasyonu!

İzmir’de yasaklı madde ile mücadele çerçevesinde çalışmalarını devam ettiren Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede sokak satıcılarına yönelik kapsamlı bir operasyon düzenledi. “Narko Alan” ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde, yasaklı madde ticareti yapıldığı üzerinde durulan adresler tek tek belirlendi.

33 şüpheli gözaltında!

Operasyonlar çerçevesinde toplamda 33 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiği ifade edildi.

Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 13’ü tutuklandı.

