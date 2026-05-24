Son Mühür - İzmir'in köklü çınarı Göztepe, futbolda geleceğini emanet ettiği gençleriyle tarih yazmaya çok yakın. A takım düzeyinde bu sezon Avrupa kupaları hayali gerçeğe dönüşmese de sarı-kırmızılı kulübün altyapısı, camianın bu özlemini UEFA Gençlik Ligi'ne katılarak dindirmek istiyor. Bu büyük hedef doğrultusunda Gelişim Ligi play-off yarı finalinde mücadele eden Göztepe, lig ikincisi Arnavutköy Belediyesi FSK ile dün deplasmanda oynadığı ilk maçtan avantajlı sayılabilecek bir skorla döndü. Zorlu deplasmanda kalesini gole kapatan genç yetenekler, 90 dakikayı 0-0 beraberlikle tamamlayarak tur umutlarını İzmir'e taşıdı.

Gözler Bornova'da olacak

Sarı-kırmızılı gençlerin Avrupa yolundaki kaderini belirleyecek olan büyük rövanşın programı da netleşti. Göztepe, Arnavutköy Belediyesi FSK'yı 26 Mayıs Salı günü saat 15.00'te Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda ağırlayacak. Kendi saha ve seyirci avantajını kullanmak isteyen İzmir ekibinde tek hedef, bu kritik mücadeleden galibiyetle ayrılarak adını finale yazdırmak.

Göztepe, Bornova'da oynanacak bu zorlu yarı final engelini aşması durumunda, Avrupa bileti için sadece tek bir adım uzakta olacak. Genç Göz-Göz, finalde Trabzonspor - Manisa FK eşleşmesinin galibiyle tarafsız sahada karşı karşıya gelecek. Bu dev finali kazanan takım ise Türkiye'yi UEFA Gençlik Ligi'nde temsil etme hakkı kazanacak.