İzmir'in en iyi araştırma hastanesi hangisi sorusu sorulduğunda akla ilk gelen yer, Bornova ilçesinde bulunan köklü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi oluyor. Yılların getirdiği birikim ve tecrübeyle hizmet sunan bu büyük kurum; organ nakli, çocuk sağlığı ve onkoloji gibi zorlu branşlarda Ege Bölgesi'nin tamamına hitap ediyor. Alanında uzmanlaşmış tecrübeli hocaların bulunması, vatandaşların tedavi süreçlerinde burayı öncelikli hale getirmesini sağlıyor.

Bornova ve Balçova tarafındaki üniversite hastaneleri

Kentin batı tarafında, Balçova sırtlarında konumlanan Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi de zorlu ameliyatlar ve tetkikler konusunda en çok güvenilen yerler arasında bulunuyor. Geniş laboratuvar imkanları ve teşhis kolaylığı sağlayan modern cihazları sayesinde, hastalar tedavi süreçlerini tek bir merkezde tamamlıyor. Yoğun bakım servislerinin gelişmiş yapısı ve uzman doktorların varlığı, bu büyük okulu hastalar için vazgeçilmez bir liman yapıyor.

Karabağlar Yeşilyurt bölgesinde bulunan Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ise kentin en eski ve en kalabalık merkezlerinden biri olarak hizmet veriyor. Üniversite ile yapılan özel ortaklık sayesinde uzman doktor kadrosu genişleyen bu büyük hastane, acil servis ve poliklinik hizmetlerinde çok yüksek bir hasta yükünü kaldırıyor. Ulaşım kolaylığı ve merkezi konumu nedeniyle İzmirliler burayı her gün yoğun şekilde ziyaret ediyor.

Bayraklı şehir hastanesi ve modern olanaklar

Bayraklı bölgesinde yakın dönemde açılan dev İzmir Şehir Hastanesi, yepyeni binaları ve yüksek yatak kapasitesiyle kentin en taze sağlık üssü olarak kapılarını açık tutuyor. Son sistem tıbbi cihazların yer aldığı kalp damar, onkoloji ve yanık tedavi üniteleri, hastalara konforlu bir ortamda tedavi imkanı sunuyor. Geniş poliklinik odaları ve düzenli işleyen sistemi sayesinde hastalar uzun kuyruklara girmeden muayene işlerini kolayca hallediyor.

Vatandaşlar, karmaşık ameliyatlar ve uzman hoca muayeneleri için Ege veya Dokuz Eylül gibi büyük üniversite okullarını tercih ederken, modern altyapı ve rahatlık için şehir hastanesine gitmeyi uygun buluyor. Her iki gruptaki sağlık kurumları da sahip oldukları yüksek standartlar ile İzmir'in ve tüm bölgenin sağlık düzeyini her geçen gün daha yukarıya taşıyor.