Son Mühür / Atakan Başpehlivan Son dönemlerde kamuoyunda yaptığı çalışmalarla ve faaliyetlerle adından söz ettiren Genç Demokratlar Derneği, merkez sağ siyasetin önemli ismi İYİ Parti'nin önceki genel başkanı Meral Akşener'e önemli bir ziyaret gerçekleştirdi.

“İçten sohbetleri ve yol gösterici değerlendirmeleri için kendilerine gönülden teşekkür ediyoruz”

Dernek başkanı Ali Kaan İdikut’un sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamada Meral Akşener ile gerçekleştirilen bayram ziyaretinin detayları hakkında bilgilendirmelerde bulunan Genç Demokratlar Derneği, Akşener’in yol gösterici değerlendirmeleri nedeniyle kendilerine teşekkür etti.

“Akşener’in kıymetli tavsiyelerinden faydalanma imkanı buldum”

Başkan İdikut’un sosyal medyada ses getiren ziyaretin açıklamasında ise şu ifadeler yer aldı “Bayramın 2. gününde, Kurucu Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener ve kıymetli eşi Tuncer Akşener’i evlerinde ziyaret ederek bayramlaştık. Her zamanki samimiyetleriyle bizleri ağırlayan Sayın Genel Başkanımızla gerçekleştirdiğimiz güzel sohbette;

siyaset, ülkemizin geleceği ve gençliğin sorumluluğu üzerine engin tecrübelerinden ve kıymetli tavsiyelerinden faydalanma imkânı buldum. Nazik misafirperverlikleri, içten sohbetleri ve yol gösterici değerlendirmeleri için kendilerine gönülden teşekkür ediyorum.”