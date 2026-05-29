Son Mühür- Sosyal medyada son günlerin en çok konuşulan paylaşımlarından biri Beyaz Saray’ın resmi hesabından geldi. Hesaptan yapılan paylaşımda, bilim kurgu filmlerini andıran bir görsel eşliğinde “They Walk Among Us” ifadeleri kullanıldı. Paylaşımda ayrıca “Aliens.gov” internet sitesine yönlendirme yapıldı.

Kısa sürede milyonlarca görüntülenme alan paylaşım, özellikle UFO ve dünya dışı yaşam konularına ilgi duyan kullanıcılar arasında büyük merak uyandırdı. Bazı sosyal medya kullanıcıları ABD yönetiminin uzaylılarla ilgili bir açıklama yaptığını öne sürerken, bazıları da paylaşımın yaklaşan bir “ifşa” sürecine işaret ettiğini savundu.

Ancak paylaşımın içeriği incelendiğinde durumun çok farklı olduğu ortaya çıktı.

“Alien” kelimesinin farklı anlamı

ABD hukukunda “alien” kelimesi uzun yıllardır “yabancı uyruklu kişi” veya “ABD vatandaşı olmayan kişi” anlamında kullanılıyor. Beyaz Saray’ın yönlendirdiği internet sitesinin de uzaylılarla değil, göçmenlik ve sınır güvenliği politikalarıyla ilgili olduğu görüldü.

Paylaşımda kullanılan uzaylı teması ve bilim kurgu dili ise dikkat çekmek amacıyla tercih edilmiş görünüyor.

Sosyal medyada ikiye bölündüler

Paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem olurken kullanıcılar iki farklı görüş etrafında toplandı. Bir kesim Beyaz Saray’ın mizahi ve dikkat çekici bir iletişim yöntemi kullandığını savunurken, diğer kesim ise resmi devlet hesaplarının bu tür mesajlarla kamuoyunda kafa karışıklığı oluşturduğunu öne sürdü.

Özellikle UFO ve dünya dışı yaşam tartışmalarının son yıllarda yeniden gündeme geldiği ABD’de, paylaşımın zamanlaması da dikkat çekti.

Spielberg’in yeni filmiyle ilgili iddialar da ortaya atıldı

Paylaşımın ardından sosyal medyada bazı kullanıcılar, yönetmen Steven Spielberg’in uzaylı temasını işleyen yeni bilim kurgu projesiyle bağlantı kurmaya çalıştı. Ancak şu ana kadar Beyaz Saray paylaşımı ile Spielberg’in yeni filmi arasında resmi olarak doğrulanmış herhangi bir ilişki bulunmuyor.

Uzaylı temalı görseller ve “Disclosure Day” gibi ifadelerin sosyal medyada eş zamanlı dolaşıma girmesi, komplo teorilerinin ve spekülasyonların daha da artmasına neden oldu.

Milyonlarca kişiye ulaştı

Beyaz Saray’ın paylaşımı kısa sürede milyonlarca görüntülenme ve etkileşim aldı. Paylaşım, ABD’de siyasi iletişimde mizah, popüler kültür ve internet dilinin nasıl daha sık kullanılmaya başlandığının son örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Ancak uzmanlara göre, özellikle yanlış anlaşılmaya açık konularda yapılan bu tür paylaşımlar, bilgi kirliliğinin hızla yayılabildiği sosyal medya ortamında yeni tartışmaların da önünü açabiliyor.