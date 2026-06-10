Son Mühür- Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Türkiye’nin teknolojik geleceğine yön veren dev isimleri İzmir’de buluşturdu. Bu yıl "Süreklilik ve Dayanışma" temasıyla üçüncüsü düzenlenen Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Buluşması; kamu bürokrasisini, bilim dünyasını ve sanayinin öncü temsilcilerini aynı masada bir araya getirdi. DEÜ 15 Temmuz Şehitler Salonu’nda gerçekleşen organizasyona, üniversite ile ARGEMİP arasında imzalanan dev iş birliği protokolü damga vurdu.

Milyarlık teknoloji üssü göz doldurdu

Yaklaşık 58 bin 500 öğrencisiyle Türkiye’nin en köklü eğitim çınarlarından biri olan Dokuz Eylül Üniversitesi, sadece teorik eğitimle kalmıyor; sanayi ekosistemine de doğrudan yön veriyor. Buluşmanın açılışında konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, üniversitenin güçlü altyapısıyla her zaman üreticinin yanında yer alacağını vurguladı.

Üniversitenin üretim gücünü rakamlarla ortaya koyan DEPARK Genel Müdürü Prof. Dr. Zeki Atıl Bulut ise dikkat çeken bir bilançoyu kamuoyuyla paylaştı. Türkiye'nin ilk sağlık temalı teknoparkı olan DEPARK, bugün tam 160 firmaya can suyu oluyor. Dört ayrı yerleşkede faaliyet gösteren merkezde bugüne kadar binin üzerinde inovatif proje üretildi. Bu projeler sayesinde ekonomiye 7 milyar lirayı aşan dev bir Ar-Ge geliri kazandırıldı.

"Dayanıklılık artık bir tercih değil zorunluluk"

Gelişen dünyada şirketlerin ve üretim merkezlerinin ayakta kalabilmesi için yeni formüller gerekiyor. ARGEMİP Yürütme Kurulu Başkanı Okan Özkan, küresel pazarda kalıcı olmanın şifrelerini paylaştı. Özkan'a göre kurumsal dayanıklılık artık bir lüks değil. Ar-Ge merkezlerinin sadece proje üretmekle yetinmemesi gerektiğini belirten Özkan; bilgi birikiminin korunması, teknolojik dönüşüme hızla uyum sağlanması ve uluslararası pazarlara açılmanın hayati önem taşıdığını ifade etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İzmir İl Müdürü Hakan Topaç da üniversitelerdeki akademik birikimin fabrikalara aktarılmasının toplumsal faydaya dönüşmesindeki kritik rolün altını çizdi. KOSGEB İzmir İl Müdürü Dr. Levent Arslan ise İzmir'in sahip olduğu potansiyelle Türkiye'nin teknoloji başkenti olmaya en güçlü adaylardan biri olduğunu hatırlattı.

İmzalar gelecek için atıldı

İnovasyon için güç birliği. Konuşmaların ardından sahneye çıkan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz ve ARGEMİP Başkanı Okan Özkan, üniversite-sanayi ortaklığını resmiyete döken stratejik iş birliği protokolüne imza attı.

DETTO Müdürü Doç. Dr. Burcu Felekoğlu, 2013 yılından bu yana araştırmacıları desteklediklerini belirterek bu imzanın yeni ortaklıkların kapısını aralayacağını söyledi. Plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından etkinlik; kamu-Ar-Ge iletişimi, iyi uygulama örnekleri ve sürdürülebilir iş modellerinin tartışıldığı panellerle son buldu.

