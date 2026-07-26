Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Alaçatı Pazarı’nda tezgah aralarına girerek esnaf ve alışverişe çıkan ilçe sakinleriyle buluştu. Pazarı boydan boya gezen Denizli, vatandaşların belediye hizmetlerine dair görüşlerini doğrudan dinledi.

Ziyaret boyunca esnafla sohbet eden Denizli, aktarılan sorun ve çözüm önerilerini not ettirdi. Yönetim modelinde "erişilebilirlik" vurgusu yapan Çeşme Belediye Başkanı, belediye hizmetlerini şekillendirirken saha gözlemlerini esas aldıklarını kaydetti.

"Masa başından değil sokaktan yöneteceğiz"

Saha temaslarının ardından açıklama yapan Lâl Denizli, Çeşme’nin geleceğini ilçe sakinleriyle birlikte planlayacaklarını belirtti. Sorunları yerinde görmenin kararları hızlandırdığını söyleyen Denizli, yaklaşımını şu sözlerle ifade etti:

"Çeşme'yi bu kentte yaşayan komşularımızla birlikte yönetebiliriz. Her ziyarette esnafımızın ve vatandaşlarımızın görüşlerini alıyor, ihtiyaçları yerinde tespit ediyoruz. Ortak akılla hareket ederek Çeşme'mizi daha güzel yarınlara taşımak için sahada kalmaya devam edeceğiz."

Mahalle taramaları devam edecek

Çeşme Belediyesi, benzer saha taramalarını ilçenin diğer mahallelerinde de sürdürüyor. Belediye ekipleri ve ilçe yönetimi, pazar yerleri başta olmak üzere insan sirkülasyonunun yüksek olduğu noktalarda doğrudan talep toplamaya devam edecek.

