Son Mühür / Atakan Başpehlivan İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan, Müsavat Dervişoğlu’nun TBMM Grup Toplantısı’nda açıkladığı 27 Haziran tarihinde gerçekleştireceği mitingi değerlendirerek, söz konusu mitingin Türk Milleti’nin duruşunu sergilediğini aktardı.

Ülkü Doğan: Yapılacak miting aynı zamanda Türk Milleti’nin duruşunu sergiliyor

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun her fırsatta ikinci çözüm sürecine karşı çıktığını belirten ve söz konusu mitingin Türk Milleti’nin duruşunu sergilediğini aktaran İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan, “Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu, her fırsatta bu ‘Terörsüz Türkiye’ denen sürece karşı çıktığını belirtiyor ve yanlış olduğunu vatandaşlara ve kamuoyuna anlatıyor.

Kendisi her fırsatta vatanını, bayrağını seven herkesi İYİ Parti saflarına davet ederek, her fırsatta Türkiye Cumhuriyeti’nin safında olduğunu belirtiyor. Kendisini bu noktada hisseden herkesi de mitinge davet etti bizim de çok güzel bir duruş sergileyeceğimiz bir miting olacak. Bu miting aynı zamanda hem İYİ Parti’nin hem de Türk Milleti’nin duruşunu temsil ediyor.” dedi.

“Miting takvimini partimizin genel merkezi belirliyor”

Son olarak, 27 Haziran’da gerçekleşecek mitingin devamının gelme ihtimalinin olduğunu ancak planlamanın genel merkez tarafından yapıldığını anlatan İYİ Partili Doğan, “Bu yapılacak mitingin diğer kentlerde devamı gelir mi ben de çok bilmiyorum, çünkü planlamayı partimizin genel merkezi takvimi belirliyor. Benim kişisel görüşüm mitinglerin Türkiye’nin diğer kentlerinde de bu mitinglerin yapılacağıdır.” diyerek, sözlerini noktaladı.

Müsavat Dervişoğlu ne demişti?

Konuyla ilgili partisinin TBMM’de gerçekleşen grup toplantısında konuşan İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, şu ifadeleri kullandı: “27-28 Haziran'da Öcalan'a özgürlük mitingi yapacaklarmış, buyursunlar da yapsınlar. Türkiye'yi sahipsiz zannediyorlar.

Ben Müsavat Dervişoğlu olarak büyük Türk milletini arkama alıp Tandoğan Meydanı'na çıkacağım. Herkesi 27 Haziran Cumartesi günü Tandoğan Meydanı'na bekliyorum. Şanlı bayrağımızı ellerine alıp gelsinler, o gün bütün Ankara gelincik tarlasına dönecek.”