Son Mühür- İzmir siyaseti Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP Genel Merkezi'nin aksine Özgür Özel liderliğindeki Yeni Parti'de umduğunu en azından şimdilik bulamamış görünüyor.

CHP'de İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu'nun Genel Sekreter, Mahir Polat'ın Yüksek Disiplin Kurulu gibi etkili iki koltuğun sahibi olan İzmir, Özgür Özel'in Yeni Parti'deki MYK'sında kendine yer bulamadı.

İzmir'den üç isim vardı...



Özel'in CHP'deki genel başkanlık sürecinde son MYK'sında İzmir'i temsilen,

''Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Güldem Atabay ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak Gökçe Gökçen'' görev yapıyordu.

O MYK kadrosundan, Ensar Aytekin, Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Zeynel Emre Yeni Parti'nin A Takımı'nda da kendine yer bulmayı başaran isimler oldu.

13 vekilden 9'u Yeni Parti dedi...



CHP'nin İzmir'deki 13 vekilinden 9'u Yeni Parti saflarını tercih etmişti.

Tuncay Özkan, Ümit Özlale, Salih Uzun, Seda Kaya Ösen, Ensar Aytekin, Deniz Yücel, Murat Bakan, Yüksel Taşkın ve Gökçe Gökçen Yeni Parti^ye geçmiş,

Mahir Polat, Sevda Erdan Kılıç, Rahmi Aşkın Türeli ve Rıfat Nalbantoğlu CHP'de yola devam kararı vermişti.

Anıtkabir'e çıkarak gövde gösterisi yapan Özgür Özel'in Yeni Partisi'nde 1.Olağan Kurultayı'na kadar görev yapacak 8 kişilik MYK'sı belli oldu.

Kim, hangi göreve getirildi?



Yeni Parti MYK'sında İstanbul Milletvekili Yunus Emre Genel Sekreterlik ve parti sözcüsü olarak görev yapacak.

Genel Sekreterlik görevine İstanbul Milletvekili Yunus Emre getirilirken,

Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin ,

İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün,

Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Muğla Milletvekili Gizem Özcan ,

Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ,

Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer,

Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Ankara Milletvekili Aylin Yaman getirildi.