İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Pakistan’da yürütülen İran-ABD müzakerelerine ilişkin yaptığı açıklamada, sürecin kritik bir aşamasında engellerle karşılaştıklarını belirtti. Erakçi, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, anlaşmaya oldukça yaklaşıldığını ancak bu aşamada ABD tarafının “aşırı talepler, sürekli değişen hedefler ve abluka tehdidi” ile süreci zorlaştırdığını ifade etti.

İran’ın savaşı sonlandırmak amacıyla iyi niyetle masaya oturduğunu savunan Erakçi, “İyi niyet iyi niyeti doğurur, düşmanlık ise düşmanlık getirir” sözleriyle sürece yönelik eleştirisini dile getirdi.