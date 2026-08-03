Son Mühür/Merve Turan- Gaziemir Belediyesi Ağustos ayı olağan meclisi, Belediye Başkanı Ünal Işık başkanlığında gerçekleştirildi.

AK Parti Grup Başkanvekili Hüseyin Aslan, seçim beyannamelerinde verilen sözlerin yerine getirilmesi gerektiğini vurgulayarak Aktepe Pazar Yeri'ne dikkat çekti. Kalan 2,5 senede ne iş yapılacağını sorgulayan Atmaca, taziye evinden de bahsetti.

AK Partili Aslan: "Taziye evi hakkında soru önergelerimiz olmasına rağmen geçen mecliste sorularımıza yanıt alamadık. Bu vaadi siz verdiniz. Pazar yerleri, vatandaşa verdiğiniz sözler arasında yer alıyor ancak 2,5 yıl geçti, hala kıpırdama yok. Yeşil alanlarla ilgili konuyu her ay gündeme getiriyorum, çalışmalar yaptığınızı söylüyorsunuz. Gelin burada hep beraber el ele verelim, buradaki insanların sorunlarını çözelim. Burada sıkça dile getirdiğiniz 'Personel maaşlarını zar zor ödüyorum' söylemine karşın, son dönemlerde personel sayısında artış yaşandı.

'Sizi ilgilendirmez' diyebilirsiniz ama bu durum herkesi ilgilendiriyor; bir ailenin neredeyse her ferdi belediyede çalışıyor. İsterseniz isim de verebilirim. Gelir sağlayın. Onuncu aydan bu yana bahsi geçen ambulansların tam teşekküllü faaliyete geçtiğini göremedik. Vatandaşın buna ihtiyacı var. Ayrıca İZSU’nun internet sitesinde su kullanımları 4 kademe olarak ayrılmış durumda. İZSU, 0-6 tonu birinci kademe olarak algılıyor ancak 7-10 tonun içindeki 6 tonu ikinci kademe olarak algılıyor. İZSU'nun internet sitesinde nasıl kademeleri yayımladıysa uygulanmasını istiyoruz. En azından kademeler doğru şekilde uygulansın. İlçe belediyemiz olarak İZSU'yu ve Büyükşehir Belediyesini uyarmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bu ambulanslar tam teşekküllü olarak ne zaman faaliyet gösterecek?"

MHP Grup Başkanvekili Selahattin Şahin, Gaziemir içindeki kaçak yapılardan bahsederek ruhsat verilmesinin çıkar işi olup olmadığını mecliste dile getirdi. Şahin ayrıca şu ifadeleri kullandı:

“Gaziemir'in halen en önemli mahallesi olmaya aday Aktepe, birçok sansasyona ev sahipliği yapıyor ancak hizmet yok, kentsel dönüşüm yok, fakat bina yıkımı var. Uğur Okullarının yanındaki bina halen kaçak bir katıyla arzı endam ederken, bir vatandaşın binasını yıktınız. Hemen belediyemizin arkasındaki fırına hem kaçak yapı tespiti yaptınız hem de ruhsat verdiniz. Yaptığınız işin kanunsuz olduğunun farkında olmanıza rağmen hangi çıkar ilişkilerine dayanarak ruhsat verdiniz bilmiyoruz ama sizi suçüstü yapınca apar topar ruhsatı iptal ettiniz. Gaziemir'in her tarafı kaçak yapı cenneti iken Aktepe'deki binayı yıkarak seçici bir yöntem izlediniz; soruyorum, neden?”

Şahin, AK Partili Atmaca’nın da bahsettiği ambulans meselesine değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Ambulanslar hani tam teşekküllüydü? Ambulansların donanımı ile ilgili, başka bir kurumda çalışan personeli ambulansların donanımının tamamlanması için gayriresmi olarak temin ettiğiniz doğru mu? Bu ambulanslar tam teşekküllü olarak ne zaman faaliyet gösterecek?"

“Bu çelişki değil mi?”

AK Partili Uğur İnan Atmaca da ""Aktepe'de bir bina yıkımı gerçekleştirildi. Bir taraftan meclise jeoloji mühendisliği ile ilgili bir protokol getiriyorsunuz ama bir yandan da, özellikle Uğur Okullarının yanında koca bir kat yapmış bina olduğu gibi duruyor. Aktepe'nin girişinde bir otomotiv binasının yanında cezası kesilmiş yapı var ve duruyor. Bu çelişki değil mi?" diye ekledi.