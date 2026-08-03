Son Mühür/Merve Turan- Gaziemir Belediyesi ağustos ayı meclisinde önergelerin çoğu oy biriliği ile sonuçlanırken iki önergeye Cumhur İttifakı tarafından veto geldi. Oy çokluğuna dönen önergelerde mecliste gergin anlar yaşandı.

Önergeye iki isim daha eklendi!

“İzmir Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nün 01.07.2026 tarih ve E-87077351-170.06[Gaziemir]-21039236 sayılı yazısına istinaden; İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Yeşil (Sevgi) Mahallesi 2287 ada 5 parsel sayılı taşınmaz için kadastro tutanak ihya işlemi yapılacağından, kadastro çalışmalarında kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere, 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 47/B maddesince düzenlenen Kadastro Bilirkişileri Hakkındaki Yönetmelik hükümleri doğrultusunda aranılan şartları haiz 6 (altı) adet bilirkişinin meclisimizce belirlenmesi.” önergesi mecliste tartışmaya sebep oldu.

İlgili önergede verilen isimlerde 4’ünün aynı soy adının olması üzerine Cumhur İttifakı grubunun tepkisine yol açtı. AK Partili Aslan’ın iki ismi kendisi verme teklifi ile önerge oy birliği ile mecliste karara bağlandı.

TMMOB protokolü mecliste oy çokluğuna takıldı

Komisyonlardan gelen 5.4 nolu “(45/2026)-Gaziemir Belediyesi ile TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi arasında; ilçemizde sağlıklı kentleşme, nitelikli yapılaşma, afet risklerinin azaltılması, doğal, kültürel ve tarihi değerlerin korunarak geliştirilmesi amacıyla “Sağlıklı kentleşme, nitelikli yapılaşma, doğal, kültürel ve tarihi değerlerin korunarak geliştirilmesi için Ortak Mesleki Denetim ve Teknik İş Birliği Protokolü”nün imzalanması ve uygulanmasına ilişkin işlemleri yürütmek üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesi uyarınca Belediye Başkanımız Sayın Ünal IŞIK’a yetki verilmesinin oy çokluğu ile kabulüne ilişkin Hukuk, Çevre, Deprem ve Afetler, Kentsel Dönüşüm ile Bayındırlık ve İmar Komisyon Raporları” önergesi de mecliste oy çokluğuna takılan önergeler arasında yer aldı.

"Anayasal bir sıkıntı var"

AK Partili Nail Kocabaş ilgili önergeye tamamen karşı olmadıklarından bahsederek; “Serbest çalışan mühendislerimizden birinin oda tarafından ücret alınmasını içeren bir protokol var. İlgili önergenin meslektaşlara yönelik olmadığını anlattık daha önce. Oda onaylı belge alma şartı aslında bir şeylerin engellenmesidir. Biz buna karşıyız. Anayasal bir sıkıntı var" ifadelerini kullandı.