Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, Gaziemir’deki ESBAŞ Kavşağı’nda yürüttüğü peyzaj çalışmalarını tamamladı. Yol genişletme adımlarının ardından sahaya giren ekipler, yaklaşık 3 bin metrekarelik dev alanı kurakçıl bitkiler ve dekoratif taşlarla baştan aşağı yeniledi.

Görüntü tamamen değişti. Akçay Caddesi nefes aldı.

4 binden fazla bitki toprakla buluştu

Optimum Alışveriş Merkezi ile ESBAŞ kesişiminde yer alan lokasyon, her gün on binlerce sürücünün geçiş güzergahında bulunuyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kavşakta su tasarrufunu ön plana çıkaran sürdürülebilir bir tasarım uyguladı.

Sahaya önceden 900 metreküp toprak serildi. Ardından kaktüsten zakkuma, Macar gülünden alev çalısına kadar tam 11 farklı türde 4 bine yakın bitki dikildi.

Bölgeye renk kattı. Çiçek desenleri ve özel ada düzenlemeleri sürücülerin seyrine sunuldu.

Taş ve kaya süslemeleriyle doğal dokunuş

Ekipler tasarımda sadece bitkilerle sınırlı kalmadı. Alana 23 adet büyük dekoratif kaya yerleştirildi. Zemin ise cüruf ve irmik serimiyle desteklenerek estetik bir yapıya kavuşturuldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki atıl alanlarda, refüjlerde ve kavşaklarda benzer peyzaj hamlelerini sürdürmeyi hedefliyor.

