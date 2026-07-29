İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir genelinde kaçak yapılaşmaya karşı gerçekleştirdiği çalışmalarını devam ettiriyor. Bu çerçevede Gaziemir Aktepe Mahallesi'nde bulunan ve "Gaziemir Aktepe ve Emrez Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi" sınırları içerisinde yer alan ruhsatsız yapı için yıkım kararı uygulamaya konuldu.

Sahada görev yaptılar!

Yıkım çalışmaları, İzmir Büyükşehir Belediyesi Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yapıldı. Operasyona Kentsel Dönüşüm, Yol Yapım, Park ve Bahçeler, Çevre Koruma, İtfaiye, Zabıta, Veteriner İşleri, Destek Hizmetleri, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık daire başkanlıklarının yanı sıra hukuk birimi de katılım sağladı.

Yargı sürecinin ardından yıkım!

Gelen bilgiler çerçevesinde bahse konu olan yapı için daha önce Gaziemir Belediyesi tarafından yerinde belirlenerek yapı tatil tutanağı düzenlemeye alındı. Ruhsatsız yapı hakkında para cezası verilirken, mühürleme işlemine rağmen inşaat faaliyetlerinin devam ettirildiği belirlendi.

Geçmiş dönemde gerçekleştirilmeye çalışılan yıkım ise yapı sahibinin aynı gün mahkemeden aldığı yürütmeyi durdurma kararı nedeniyle uygulamaya konamamıştı. Daha sonra İzmir Bölge İdare Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma kararını kaldırmasının ardından yıkım sürecine yeniden start verildi.

14 saatlik çalışma, 14 kamyon eşya!

Yaklaşık 14 saat süren çalışmalar sonucunda binadaki eşyalar 14 kamyonla güvenli bir alana götürüldü. Tahliye işlemlerinin noktalanmasının ardından iki iş makinesiyle kaçak yapının yıkımına start verildi.