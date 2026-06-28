İzmir'in Gaziemir ilçesinde eğitim gören 14 yaşındaki iki lise öğrencisi, judoda elde ettikleri Türkiye derecelerinin ardından milli takım kadrosuna dahil oldu. Şehit Er Selahattin Şener Anadolu İmam Hatip Lisesi 9'uncu sınıf öğrencileri Aişe Dalda ve Nazlı Çiftçi, uluslararası turnuvalarda ay-yıldızlı formayı giymeye hak kazandı. Genç sporcular, Balkan Şampiyonası ve Avrupa Kupası'nda madalya hedefliyor.

Hatay’daki şampiyonadan madalyalarla döndüler

Hatay'da düzenlenen Okul Sporları Türkiye Şampiyonası, iki sporcunun da kariyerinde dönüm noktası oldu. Kadınlar 57 kilo kategorisinde mücadele eden Aişe Dalda, çıktığı 6 maçın tamamını kazanarak Türkiye şampiyonluğunu elde etti. Geçen yıl ciddi bir sakatlık geçiren genç sporcu, bu zaferle birlikte milli takıma seçilmeyi başardı.

Aynı turnuvada kadınlar 63 kilo kategorisinde tatamiye çıkan Nazlı Çiftçi ise Türkiye üçüncülüğünü kazandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde de spor hayatını sürdüren Çiftçi, turnuvada yaptığı 6 zorlu müsabakanın ardından bronz madalyayı boynuna taktı ve milli sporcu unvanını aldı.

Gün içinde iki kez çalışmış

Günde çift antrenman yaparak şampiyonaya hazırlandığını belirten Türkiye şampiyonu Aişe Dalda, sabah okuldan önce ve akşam ders çıkışında çalıştığını ifade etti. Öğretmenlerinin desteğinin bu süreçte büyük katkı sağladığını söyleyen Dalda, şimdiki hedefinin Balkan Şampiyonası ve Avrupa Kupası'nda madalya kazanmak olduğunu dile getirdi.

Daha önce iki kez Türkiye şampiyonluğu yaşayan Nazlı Çiftçi de elde ettiği son dereceyle uluslararası organizasyonlara katılma hakkı kazandı. Başlangıçta ailesinin sakatlık riskinden endişe duyduğunu aktaran Çiftçi, başarılar geldikçe destek gördüğünü belirtti. Genç judocu, eğitimini aksatmadan spor hayatına devam etmek ve ileride antrenör ya da beden eğitimi öğretmeni olmak istediğini vurguladı.

Okul yönetiminden de tam destek

Öğrencilerin hem akademik hem de sportif başarılarından gurur duyduklarını belirten Okul Müdürü Dilaver Açıkgöz, sporcuların örnek davranışlarıyla da dikkat çektiğini ifade etti.

Okul Müdürü Dilaver Açıkgöz, öğrencilerin uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceklerine inandıklarını ve okul olarak sporculara her türlü desteği vermeyi sürdüreceklerini belirtti.