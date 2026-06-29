Son Mühür - Gaziemir'de ESBAŞ ile bir alışveriş merkezi (AVM) arasına inşa edilecek yaya üst geçidi projesinin ihale edilme yöntemi, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde tartışma konusu oldu. AK Parti Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca, söz konusu üst geçit yapımının, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait otoparkın işletme hakkı karşılığında takas edilerek ihale edilmesini eleştirdi. Basında yer alan haberlere göre ihaleyi bahsi geçen AVM’nin kazandığını belirten Atmaca, kamu yararının gözetilmediğini savunarak belediye yönetimini sert sözlerle eleştirdi.

"Kamu yararı yerine ticari markanın çıkarları öncelemiştir..."

Üst geçit projesinin ve otopark işletmesinin ayrı ayrı ihale edilmesi gerektiğini, yapılan bu takas yönteminin tamamen AVM lehine ticari bir avantaj sağladığını dile getiren Atmaca, bu yöntemin adrese teslim bir ihale niteliği taşıdığını iddia etti. İZBB yönetimini bu karardan geri dönmeye davet eden Atmaca, AVM'nin kendi bünyesindeki zorunlu otopark alanlarını ticari amaçla kullandığını, belediyeden devralınan bu yeni otopark alanı sayesinde hem bu açığın kapatılacağını hem de yeni bir rant kapısı aralanacağını öne sürdü.

Yazılı bir açıklama yaparak projenin geçmişine ve ihale sürecine dair detayları paylaşan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca, şu ifadeleri kullandı:

"İşte adrese teslim bir ihale daha! Gaziemir ‘de ESBAŞ ile AVM arasına yaya üst geçidi yapılması işinin, AVM’nin yanındaki İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait otoparkın işletme hakkı karşılığında verilmesinin doğru bir yöntem olmadığını Haziran ayı 1. Meclis birleşiminde dile getirmiştik. Bu takasın AVM’ye yarayacağını, üst geçit ihalesinin ayrı, otopark işletmesinin ayrı ihale edilmesi gerektiğini anlatmıştık. Aslında ihale yapılmadan önce sonucunun belli olduğunu, adrese teslim iş yapıldığını, bu ihalenin AVM’nin ekmeğine yağ süreceğini ifade etmeye çalıştık. Nitekim dediğimiz oldu! Basında yer alan haberlere göre söz konusu ihaleyi AVM kazanmış. AVM’nin bu işten çok karlı çıkacağı aşikar. Kamu yararını gözetmek yerine ticari bir markanın çıkarlarını önceleyen İZBB yönetimini bu yanlıştan dönmeye davet ediyorum. AVM binasının bodrum katında yer alan mevzuata göre zorunlu otopark alanları, AVM yönetimi tarafından ticari kullanıma tahsis edilerek ranta dönüştürülüyor. Yaya üst geçidi karşılığı işletmesi AVM’ye devredilen otopark alanı, hem AVM içinde ticari kullanıma tahsis edilen alanlar sebebiyle ihtiyaç duyulan otopark gereksinimini karşılayacak, hem de AVM lehine bazı ticari faaliyetlere zemin hazırlayacaktır. İZBB’nin bu konuyu tekrar değerlendirerek ihaleyi iptal etmesi gerektiğini düşünüyorum. 110 milyar TL bütçe yapan İZBB yönetimi, 60 - 70 milyonluk bir üst geçidi dahi yapamıyorsa istifa etmelidir. Üstelik o üst geçidi kullanacak vatandaşlar bizzat AVM müşterisi olup, aslında AVM’nin o üst geçidi bedelsiz olarak yapması gerekmektedir. Konuya hakim bazı yetkililer, önceki dönemlerde AVM’nin üst geçidi bedelsiz yapma teklifini ilettiği, ancak hazırladıkları avan projede üst geçidin bir kolunun doğrudan AVM’ye bağlanması sebebiyle o dönem bu teklifin kabul görmediği iddia ediliyor. Yıllarca yılan hikayesine dönen bu üst geçit projesi birilerinin ekmeğine yağ süren anlayıştan arındırılıp yapılan yanlıştan dönülmeli, trafikte olası can kayıpları yaşanmadan bir an önce yapılmalıdır."