TFF 3. Lig ekiplerinden Altay’da yönetim belirsizliği sürerken, kadrodan ayrılık haberleri de gelmeye devam ediyor. Siyah-beyazlı kulüple olan sözleşmesi tamamlanan 24 yaşındaki kanat oyuncusu Onur Efe takıma veda etti. Ayrılığın ardından transfer çalışmalarına başlayan genç futbolcunun yeni adresi İzmir amatör futbolunun ekiplerinden Gaziemir Spor oldu. Tarafların el sıkıştığı ve transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanmasının beklendiği ifade edildi.

Siyah-beyazlı formayla 75 maçta 9 gol attı

Altay altyapısından yetişerek A takıma kadar yükselen Onur Efe, siyah-beyazlı forma altında önemli bir maç tecrübesi edindi. İzmir ekibinde görev yaptığı süre boyunca toplam 75 resmi müsabakada sahaya çıkan 2002 doğumlu futbolcu, bu karşılaşmalarda 9 kez rakip fileleri havalandırdı. Genç oyuncu, önümüzdeki sezondan itibaren kariyerine Gaziemir Spor çatısı altında devam edecek.