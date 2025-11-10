Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Selanik’teki doğup büyüdüğü evi kapsamlı bir restorasyonun ardından yeniden ziyarete açtı.

Tarihi miras gün yüzüne çıkıyor

Bakanlık yetkilileri, evin tarihi dokusuna zarar vermeden ve orijinal hatıralarını koruyacak şekilde restore edildiğini belirtti. Restorasyon çalışmalarıyla Atatürk’ün çocukluk yıllarına ve ailesine dair izlerin korunması hedeflendi.

Bakan Ersoy’dan açıklama

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasını Selanik’te yeniden hayata geçiriyoruz. Bu tarihi ev, milletimizin hafızasına uzanan değerleri koruyacak şekilde restore edildi. Ali Rıza Efendi’nin diktiği nar ağacının gölgesinde, bir çocuğun hayallerinin bir milletin yolunu nasıl aydınlattığını hissetmek mümkün” ifadelerini kullandı.

TİKA’nın katkısı ve geleceğe taşıma çabası

Ersoy, restorasyon çalışmalarında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) başta olmak üzere çeşitli kurumların katkısına değinerek, “Bu kıymetli mirası gelecek nesillere aktaran herkese teşekkür ediyorum” dedi.