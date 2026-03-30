Son Mühür- Türkiye günlerdir Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın başrolünde olduğu rüşvet soruşturmasını konuşuyor.

Ankara'da bir otel odasında yönetimindeki belediyenin çalışanı olan bir kadınla birlikteyken gözaltına alınan Yalım için CHP lideri Özgür Özel, ''Milletimden özür diliyorum'' mesajı vermek zorunda kalmıştı.

Gazeteci Erdem Atay, Özkan Yalım'ın Özgür Özel'e çok yakın bir isim olduğuna dikkat çekerek, asıl operasyon yapılan ismin Özgür Özel olduğunu savundu.

Bu kez hedefte Özel var...



''Bundan önce hep İmamoğlu'na yakın belediye başkanlarına operasyon yapılmıştı. Bu, Özgür Özel'e yapılan ilk operasyondur'' vurgusunda bulunan Atay,

''Bu niye önemli? Karşımızda bir mutlak butlan davası var. Gökhan Günaydın da aynısını söyledi, B planımız var, bir şeyler olacağını düşünüyoruz dedi. Neyi bekliyorlar? Mutlak butlanı. Mutlak butlanı bekledikleri için artık Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Özgür Özel'den vazgeçildi. Özkan Yalım'a operasyon yapılması Özgür Özel'e operasyondur'' değerlendirmesinde bulundu.



Destek çadırına kimse gitmedi...



CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya'nın Yalıma destek verdiği açıklamasına göndermede bulunan Atay,

''Özkan Yalım'a ilk operasyon haberinde CHP'sinden medyasına destek vardı. Bir baktık, ortaya görüntü çıktı. Ona rağmen destek vermek istediler ama toplum karşı tepki verdi.

Destek çadırı kurdular Uşak'ta, kimse gitmedi. Bir insan evladı gidip de Özkan Yalım'a destek vermedi'' hatırlatmasında bulundu.

Zamanlamaya dikkat...



Özkan Yalım'a operasyon yapılması için seçilen güne dikkat çeken Erdem Atay,

''Öyle bir gün seçiyorsun ki, ben Özkan Yalım'ı o şekilde yakalıyorsun. Ben bunun çok önemli bir operasyon olduğunu düşünüyorum. Bu aynı zamanda o görüntülerin paylaşılması da operasyonun en büyük parçası. Özkan Yalım havluyla karşılıyor, içeride bir sevgilisi var, falan filan, artık toplumun hiçbir şekilde destek veremediği bir tablo. Alın size CHP!

O adamın uçkuru bizi ilgilendirmez. Ama bizi ilgilendiren kısım şu. Özkan Yalım ve benzerleri halkın, devletin parasıyla oluşmuş belediyeye sevgilisini alıyor. Hiç işe gitmeden parasını alıyor. Sen devletin parasıyla bunu yapamazsın. Sen devletin kurumuna sevgililerini alıp onları maaşa bağlayamazsın'' mesajı verdi.