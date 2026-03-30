Son Mühür - Kuraklığın ardından etkili olan yağışlar İstanbul’da barajlara katkı sağlarken, trafik ve altyapı üzerinde de baskı oluşturdu.

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, AKOM yetkilileriyle sahadaki son durumu değerlendirirken, yağışın etkilerine ilişkin verileri paylaşıp vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Aslan’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar ise şöyle:

''Hafta sonu boyunca aralıksız süren yağışların baraj doluluk oranlarına sağladığı pozitif etkiye dikkat çeken Nuri Aslan, "Cuma gecesinden bu yana etkili olan yağışlarda metrekareye 54 ila 93 kilogram arasında yağış düştü. Bu, oldukça ciddi bir miktar. Kurak geçen dönemin ardından zorlanan havzalarımız bu yağışlarla yeniden toparlanıyor ve barajlarımız hızla su topluyor"

Hızlı ve koordineli 'müdahale' mesajı

"İstanbul’un her noktasındaki ihbarlara anında müdahale ediyoruz. İl genelinde tam 6 bin 903 personelimiz ve 2 bin 505 araç ve iş makinemiz sahada aktif görev yapıyor. Göllenmelerden altyapı sorunlarına kadar her olaya hızlı ve koordineli bir şekilde müdahale ediyoruz."

Yaklaşık 20 milyon nüfusa sahip bir metropolde bu denli yoğun yağışın yönetilebilmesini, son yıllarda gerçekleştirilen güçlü altyapı yatırımları ve sahadaki etkin koordinasyona bağlayan Aslan, sürecin yakından izlendiğini ifade etti.

Flaş uyarı

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, açıklamasının sonunda İstanbullu sürücü ve yayalara çağrıda bulunarak üç önemli kurala dikkat edilmesini istedi: ''Zorunlu olmadıkça şahsi araçlarınızla trafiğe çıkmaktan kaçının. Özellikle su birikintisi ve kaygan zemin oluşabilecek riskli bölgelerde azami dikkat gösterin. Yanıltıcı bilgilere itibar etmeyin, sadece resmî uyarı ve duyuruları takip edin. Aslan, "Biz sahadayız. İstanbul’u yalnız bırakmıyoruz. Yağmurun bereketi şehrimizin üzerinde olsun"