İlk iki sezonunda arabesk ve pop müziğin sevilen seslerini ağırlayan Gassal dizisi, toplamda 30. bölüme ulaşan üçüncü sezonunda rotasını tamamen Türk halk müziğine çevirdi. Dizinin gizemli ve dramatik yapısıyla bütünleşen yeni türküler izleyiciden tam not alırken, sahnelerde çalan eserlerin isimleri de büyük bir merak konusu oldu. Yeni bölümleri soluksuz izleyenler internette, dizinin müzikal ruhunu belirleyen sürpriz usta ismi ve seslendirdiği parçaların tam listesini detaylıca sorguluyor.

GASSAL 3. SEZON SANATÇISI KİM?

Gassal dizisi müzikal anlamda izleyicisini şaşırtmaya devam ediyor. İlk sezonunda Şahin Kendirci ile arabesk rüzgarı estiren, ikinci sezonunda ise Bayhan Gürhan ile pop müziğe yönelen dizi, üçüncü sezonunda Türk halk müziğinin usta ismi Kubat ile anlaştı. Kubat'ın güçlü yorumuyla seslendirdiği türküler, dizinin yeni sezon sahnelerine damgasını vurdu.

GASSAL 3. SEZON ÇALAN ŞARKILARIN İSİMLERİ NELER?

Yeni sezonda müzik tercihini tamamen Türk halk müziği repertuvarından yana kullanan dizide, Kubat'ın kendine has üslubuyla yorumladığı eserler sahnelerin akışına göre izleyiciyle buluştu. Gassal 3. sezonda çalan o şarkıların isimleri ise şu şekilde sıralandı:

Değme Felek

Yüce Dağ Başında

Babuba

Ayletme Beni

Kiraz Dalı

Yekte

Mevlem Birçok Dert Vermiş

Gönlüm Ataşlara Yandı

Evlenmirem

GASSAL KONUK SANATÇISI KUBAT KİMDİR, NERELİ?

Gassal'ın 3. sezonuna sesiyle hayat veren Ramazan Kubat, 4 Ekim 1974 tarihinde Belçika'nın Anvers şehrinde dünyaya geldi. Aslen Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı Karacalar köyünden olan ve Belçika'ya göç eden bir ailenin çocuğu olarak büyüdü. Müziğe çok küçük yaşlarda babasının aldığı cura ile başlayan usta isim, gençlik yıllarında kiliselerde ilahiler okudu.

Klasik gitar ve solfej eğitimlerinin ardından 1995 yılında Türkiye'ye dönüş yaptı. Kariyerindeki ilk büyük profesyonel adımı 1996 yılında kendi adını taşıyan "Kubat" albümüyle atan sanatçı, yıllar içinde Türk halk müziğini farklı altyapılarla harmanlayarak geniş kitlelere ulaştırmayı başardı.