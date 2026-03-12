Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir ikinci el otomobil piyasası 2026 yılında tarihin en durgun dönemini yaşıyor. Şehirde sadece tek bir online platformda 150 binden fazla ilan bulunmasına rağmen, yüksek kredi faizleri ve banka kısıtlamaları alıcıları piyasadan uzak tutuyor. Verilere göre ilanların yüzde 40’tan fazlası acil satış veya borç kapatma amacıyla verildi.

“Piyasa ciddi anlamda durgun”

İzmir Oto Galericileri Odası Başkanı Ethem Hiçüşenmez, geçmişte satışların yaklaşık yüzde 60’ının kredili gerçekleştiğini hatırlatarak, bugün düşük kredi limitleri ve yüksek faiz oranlarının alıcı sayısını ciddi şekilde azalttığını belirtti. Hiçüşenmez, “Artan yaşam maliyetleri ve yatırım tercihlerinin değişmesi, araç talebini düşürdü. Vatandaşlar, birikimlerini farklı alanlarda değerlendirmeyi tercih ediyor. Bu nedenle galericiler ellerindeki araçları satamıyor, piyasa ciddi anlamda durgun” dedi.

“Esnafta araç dolu, alamıyorum diyemiyor”

Piyasadaki mevcut sıkışıklığı şu şekilde özetleyen Hiçüşenmez, “Aracı zamanında biz vermişiz, müşteri geri getirip satmak istediğinde ticari ilişkiyi sürdürmek adına istemesek de geri almak zorunda kalıyoruz. Esnafın eli şu an araçla dolu, müşterisine ‘alamıyorum’ diyemediği için değerinden bir tık aşağı alıyor ama o araç da satılmadığı için dükkanda bekliyor. Bu durumlar üst üste bindiğinde aradaki fiyat makası da ister istemez açılıyor. Talep az, araç arzı fazla. Bu durum hem satış sürelerini uzatıyor hem de fiyatlarda istikrarsızlık yaratıyor. Alım-satım dengesinin sağlanması için kredi ve finansman koşullarının iyileştirilmesi şart” ifadelerini kullandı.