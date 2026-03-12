İzmir’in Foça ilçesinde, İstiklal Marşı’nın kabulünün 105’inci yıl dönümü büyük bir coşku ve derin bir saygıyla kutlandı. Reha Midilli Anadolu Lisesi öğrencileri, milli marşımızın kabul edildiği bu tarihi günü alışılmışın dışında, ilçenin dokusuyla bütünleşen özel bir projeyle taçlandırdı. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un kaleminden dökülen her bir kıta, gençlerin sesiyle Foça’nın farklı tarihi ve turistik noktalarında yankılandı. İlçenin dört bir yanına dağılan öğrenci grupları, bağımsızlık sembolümüzü seslendirirken bu etkileyici anlar profesyonelce kayıt altına alınarak anlamlı bir görsel arşive dönüştürüldü.

10 Kıta 10 farklı nokta: Adım adım istiklal coşkusu

Etkinlik boyunca Foça’nın dar sokaklarından sahil şeridine kadar pek çok nokta adeta açık hava stüdyosuna dönüştü. Marşın her bir mısrasını farklı bir mekanda seslendiren öğrenciler, hem tarihi bir mirasa sahip çıktı hem de çevredeki vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı. Kaydedilen bu özel performanslar, marşın ruhunu ilçenin atmosferiyle birleştirirken, projenin her aşamasında gençlerin milli değerlere olan bağlılığı ön plana çıktı. Hazırlanan video çalışması, milli mücadelenin ruhunu modern bir anlatımla günümüze taşımayı başardı.

260 öğrenci tek ses: Final meydanda yapıldı

Projenin en görkemli sahnesi ise Nihat Dirim Barış ve Demokrasi Meydanı’nda yaşandı. İlçenin farklı noktalarında çekimlerini tamamlayan gruplar, okul yöneticileri ve öğretmenlerle birlikte final için meydanda bir araya geldi. Toplamda 260 öğrencinin katılım sağladığı büyük buluşmada, İstiklal Marşı bu kez dev bir koro halinde, tek bir ağızdan seslendirildi. Meydanı dolduran gençlerin gür sesi, Foça semalarında yankılanırken tören alanında bulunanlar bu gurur dolu tabloyu alkışlarla destekledi.

"Atatürk ve Mehmet Akif Ersoy’u saygıyla anıyoruz"

Okul öğrencilerini temsilen açıklamalarda bulunan Ege Öztaş, projenin kendileri için taşıdığı manevi değeri şu sözlerle ifade etti: "Reha Midilli Anadolu Lisesi ailesi olarak, İstiklal Marşı’mızın her satırını Foça’nın simgeleşmiş bölgelerinde seslendirerek bu anlamlı günü ölümsüzleştirmek istedik. Bugün bu meydanda toplandığımızda hissettiğimiz gurur tarif edilemez. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu eşsiz mısraların mimarı Mehmet Akif Ersoy’u ve tüm şehitlerimizi derin bir saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz."

