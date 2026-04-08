Galatasaray'ın sezon başından bu yana hücumdaki en büyük silahı olan ve 15 gol, 5 asistlik muazzam performansıyla takımı sırtlayan Osimhen, Liverpool deplasmanında talihsiz bir sakatlık yaşamıştı. 24 Mart'ta bıçak altına yatan ve sağ kol ulna kemiğinde kırık tespit edilen golcü oyuncunun rehabilitasyon süreci, spor salonundan yeşil sahalara taşındı. Trabzonspor maçında da yokluğu net bir şekilde hissedilen yıldız ismin, ligin kaderini belirleyecek Fenerbahçe derbisine yetişip yetişmeyeceği büyük bir heyecanla bekleniyor. Galatasaraylı taraftarlar Osimhen ne zaman sahalara dönüyor, derbiye yetişecek mi gibi başlıkları yakından takip ederek müjdeli haberi bekliyor.

VİCTOR OSİMHEN NE ZAMAN DÖNECEK?

Sağlık ekibinin uyguladığı yoğun tedavi programı meyvelerini veriyor ve Osimhen'in iyileşme süreci planlanandan çok daha hızlı ilerliyor. Ameliyatın ardından kolu alçıya alınan ve hemen spor salonunda güç depolamaya başlayan Nijeryalı golcü, bu hafta itibarıyla saha çalışmalarına geçiş yaptı. Hafif tempolu koşulara başlayan yıldız oyuncunun fiziksel durumunun iyiye gitmesi teknik heyetin yüzünü güldürdü. Kulüp fizyoterapistlerinin hazırladığı rapora göre, Osimhen'in 20 Nisan 2026 tarihinde takımla birlikte tam zamanlı antrenmanlara başlaması planlanıyor. Oyuncunun maç kondisyonunu da hızla toplayıp nisan ayı sonunda formasına kavuşması bekleniyor.

OSİMHEN FENERBAHÇE DERBİSİNDE OYNAYACAK MI?

Galatasaray cephesinde tüm planlar, şampiyonluk yolundaki en kritik viraj olan Fenerbahçe derbisine göre yapılıyor. Sağlık heyeti ve teknik direktör Okan Buruk, 20 Nisan'da takıma katılacak olan Osimhen'i nisan ayının son haftasında oynanacak dev derbiye yetiştirmeyi ana hedef olarak belirledi. Nijeryalı golcünün Fenerbahçe derbisinin kadrosunda yer almasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak yıldız ismin maça ilk 11'de mi başlayacağı yoksa sonradan mı oyuna dahil olacağı, derbi haftasındaki son fiziksel durumuna göre maç saatinde netleşecek. Teknik heyet, oyuncuyu yeni bir riske atmadan ondan maksimum verimi almanın hesaplarını yapıyor.

OSİMHEN'İN SAKATLIĞI NEYDİ, TAKIMI NASIL ETKİLEDİ?

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a 4-0 yenildiği o talihsiz gecede ikili mücadele sonrası yerde kalan Osimhen'in sağ ön kol ulna kemiğinde kırık tespit edildi. 24 Mart'ta başarılı bir operasyon geçiren oyuncu bir süre takımdan ayrı kaldı. Bu sezon 15 gol ve 5 asistle oynayan yıldızın yokluğunda, Galatasaray hücum hattında ciddi bir üretkenlik sorunu yaşadı. Rakipler üzerindeki ön alan baskısı düşerken, Okan Buruk'un denediği farklı hücum varyasyonları da Osimhen'in yarattığı etkiyi tam olarak karşılayamadı. Teknik heyet, Trabzonspor maçında da fazlasıyla hissedilen bu boşluğu Fenerbahçe derbisinde yıldız oyuncunun dönüşüyle doldurmayı amaçlıyor.