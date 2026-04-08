Son Mühür- Son dönemde aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Houston Rockets, ligin güçlü ekiplerinden Suns engelini aşmayı başardı.

Mortgage Matchup Center'da Suns'a konuk olan Houston'da yaklaşık 28 dakika süre alan Alperen Şengün, 12 sayı, 14 ribaunt, 6 asistle oynadı. Şengün'ün performansında 6 top kaybı gölge düşürdü.

Üst üste beşinci zafer...



Sezonun 50. galibiyetini alan Batı Konferansı 5'incisi Rockets'ta Kevin Durant 24 sayı, 4 ribaund, 3 asist, Amen Thompson 22 sayı, 8 ribaund, 3 asist, Tari Eason ve reed Sheeprard 12'şer sayıyla oynadı.

Ev sahibi Suns'ta Devin Booker'ın 31 sayı, 4 ribaund, 8 asist ve Mark Williams'ın 19 sayı, 8 ribaund, Jalen Green'in 15 sayı, 3 ribaund ve 1 asisti sezonun 36. yenilgisini engelleyemedi.



Oklahoma'dan Lakers'a farklı tarife...



Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder, Crypto.com Arena'da konuk olduğu Los Angeles Lakers'ı 123-87 mağlup etti.

Arka arkaya 6 olmak üzere 63. galibiyetini elde eden Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 25 ve Isaiah Joe 18 sayı kaydetti.

Batı Konferansı 4'üncüsü Lakers'ta ise Rui Hachimura'nın 15, Drew Timme ve Nick Smith Jr'ın 11'er sayısı, art arda 3, sezonun 29. mağlubiyetini önleyemedi.