Süper Lig'de çalkantılı geçen sezonun ardından radikal kararlar alan Beşiktaş yönetimi, yeni teknik direktörünü belirlemek için kolları sıvadı. Kulübün radarındaki isimlerin başında, Yunanistan ekibi PAOK'u çalıştıran 57 yaşındaki tecrübeli teknik adam Răzvan Lucescu geliyor. Takımıyla Şampiyonlar Ligi ön elemelerine katılma şansını son düzlükte kıl payı kaçıran Rumen çalıştırıcının Türkiye seçeneğine nasıl baktığı ve önündeki mali engeller siyah-beyazlı camiada derinlemesine analiz ediliyor. Futbolseverler arama motorlarında "Beşiktaş teknik direktör adayları listesi" ve "Răzvan Lucescu takımımdan ayrılıyor mu" başlıklarıyla araştırmalarını yoğunlaştırdı. Yönetimin listesindeki diğer güçlü adaylar ve Rumen hocanın transferine dair tüm detaylar netleşmeye başladı.

BEŞİKTAŞ'IN YENİ TEKNİK DİREKTÖR ADAYLARI LİSTESİNDE KİMLER VAR?

Sergen Yalçın'ın görevden alınmasının ardından siyah-beyazlı yönetimin önünde 5 isimden oluşan geniş bir hoca listesi bulunuyor. Gündeme gelen iddialara göre listenin ilk sırasında, Ocak 2026'da Frankfurt'tan ayrılan ve boşa çıkan Dino Toppmoller yer alıyor. İkinci sırada ise PAOK'un başındaki Răzvan Lucescu bulunuyor. Beşiktaş'ın takip ettiği diğer alternatif isimler arasında Crystal Palace'ı çalıştıran Oliver Glasner, tecrübeli teknik adam Şenol Güneş ve Başakşehir'in teknik direktörü Nuri Şahin yer alıyor. Yönetim, takımı yeni sezonda hedeflerine ulaştıracak en doğru isim üzerinde hassasiyetle duruyor.

RĂZVAN LUCESCU'NUN SÖZLEŞME FESİH MADDESİ VE SERBEST KALMA BEDELİ NE KADAR?

Răzvan Lucescu'nun mevcut takımı PAOK ile Temmuz 2027'ye kadar geçerli bir sözleşmesi bulunuyor. Yunanistan Ligi'nin son haftasında Panathinaikos ile 2-2 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi şansını kaybeden ve yoluna Avrupa Ligi ikinci ön eleme turundan seri başı olarak devam edecek olan tecrübeli hocanın ayrılık şartları ise oldukça net. Sözleşmedeki özel maddeye göre, Doğu Avrupa ve Türkiye gibi bölgelerden bir kulübün Lucescu'yu takımın başına getirmek istemesi durumunda 4 milyon euro fesih bedeli ödemesi gerekiyor. Batı Avrupa kulüpleri için ise bu rakam 2 milyon euro olarak uygulanıyor. Deneyimli teknik adam daha önce yaptığı açıklamalarda, Batılı kulüplerin kendisi için bu tazminatı ödeme ihtimalini düşük gördüğünü ifade etmişti.

RĂZVAN LUCESCU KİMDİR, HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI VE KAÇ KUPASI VAR?

1969 doğumlu olan 57 yaşındaki Răzvan Lucescu, kariyeri boyunca uluslararası alanda pek çok önemli başarıya imza attı. Teknik direktörlük koltuğunda Rapid, FC Brașov, Romanya Milli Takımı, El-Jaish, Petrolul, Xanthi, PAOK ve Al-Hilal gibi takımları çalıştıran Rumen futbol adamı, istikrarlı grafiğiyle biliniyor. Başarılarla dolu kariyerine tam 10 kupa sığdıran Lucescu; Yunanistan'da kazandığı iki şampiyonluğun yanı sıra Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kupasını da müzesine götürmeyi başardı.

MİRCEA LUCESCU'NUN BEŞİKTAŞ KARNESİ NASILDI?

Beşiktaş camiası için Lucescu soyadı yabancı bir isim değil. Răzvan Lucescu'nun babası olan efsane teknik direktör Mircea Lucescu da Ağustos 2002 ile Mayıs 2004 tarihleri arasında siyah-beyazlı kulüpte görev yaptı. Türk futbolunda derin izler bırakan "Il Luce", Beşiktaş'ın başında çıktığı 91 resmi karşılaşmada 53 galibiyet, 19 beraberlik ve 19 mağlubiyet elde etti. Bu süreçte takımı 162 gol atarken, kalesinde 98 gol gördü. Mircea Lucescu, kulübün 100. yılına denk gelen 2002/2003 sezonunun sonunda Beşiktaş'ı Süper Lig şampiyonluğuna ulaştırarak adını kulüp tarihine altın harflerle yazdırdı.