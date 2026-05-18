Süper Lig başta olmak üzere profesyonel liglerin sona ermesiyle birlikte transfer heyecanı başladı. Kulüpler oyuncu ve teknik direktörlerle görüşmelerini sürdürürken, transfer piyasasının ne zaman açılacağı merak ediliyor. Kulüplerin ön anlaşmalar ve iç transfer görüşmeleriyle zemin yokladığı bu dönemde, resmi tescil sürecinin detayları da netleşmeye başladı. İşte futbol gündemini sarsacak transfer takvimine dair en çok aranan soruların yanıtları...

2026-2027 YAZ TRANSFER SEZONU BAŞLADI MI?

Türkiye Futbol Federasyonu yeni sezon için hazırlıklara başladı. İdari takvimin oluşturulması için yoğun bir mesai harcanıyor. Kulüplerin transfer işlemlerini yaptığı yeni dönem ise henüz başlamadı.

Bu nedenle takımlar şu aşamada yalnızca iç transferde sözleşme yenileme adımları atıyor ya da dış transferde ön anlaşma hazırlıklarıyla sınırlı bir süreç yürütüyor. Resmi imzaların sisteme girilmesi için TFF'nin kapıları resmen açmasını beklemek gerekiyor.

TFF YAZ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TFF'nin hazırladığı takvime göre 2026-2027 sezonu 14 Ağustos'ta başlayacak. Ancak resmi transfer ve tescil döneminin hangi gün başlayacağına dair resmi bir duyuru gelmedi. Geçmiş yıllarda yaz transfer dönemi Haziran ayının son günlerinde başlamıştı. Eylül ayının ilk ya da ikinci haftasına kadar sürmesi öngörülen bu süreç TFF'nin yapacağı duyuruyla resmiyet kazanacak.