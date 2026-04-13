Son Mühür - Trendyol Süper Lig’de 29. hafta tamamlanırken şampiyonluk yarışında tablo değişti. Galatasaray ve Trabzonspor puan kaybı yaşarken, Fenerbahçe haftayı galibiyetle kapatarak zirveye biraz daha yaklaştı.

Haftanın en çarpıcı sonuçlarından biri Galatasaray cephesinde yaşandı. Sarı-kırmızılılar, sahasında Kocaelispor ile 1-1 berabere kalarak son üç maçta ikinci kez puan kaybı yaşadı. Bu sonucun ardından puanını 68’e yükselten Galatasaray liderliğini korusa da, en yakın takipçisiyle arasındaki fark azaldı.

Puan farkı 2'ye düştü

Haftayı üç puanla tamamlayan Fenerbahçe, puanını 66’ya çıkararak lider Galatasaray ile arasındaki farkı 2’ye indirdi ve şampiyonluk yarışını daha da alevlendirdi. Zirvenin bir diğer güçlü adayı Trabzonspor ise haftayı puansız kapatarak 64 puanda kaldı, ancak yarışın içinde kalmayı sürdürdü.

Şampiyonluk yarışında son durum

1 - Galatasaray: 68 puan

2 - Fenerbahçe: 66 puan

3 - Trabzonspor: 64 puan

Kalan maçlar

Galatasaray

Gençlerbirliği (D), Fenerbahçe, Samsunspor (D), Antalyaspor ve Kasımpaşa (D)

Fenerbahçe

Rizespor, Galatasaray (D), Başakşehir, Konyaspor (D) ve Eyüpspor

Trabzonspor

Başakşehir, Konyaspor (D), Trabzonspor, Beşiktaş (D) ve Gençlerbirliği