Son Mühür- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kulübe verilen yeni cezayı duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamada, “FIFA Disiplin Komitesi tarafından Adana Demirspor Kulübüne 1 dosyadan toplam 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır” ifadeleri yer aldı.

Ceza serisi devam ediyor

Adana Demirspor, son dönemde üst üste aldığı yaptırımlarla Trendyol 1. Lig’de zor günler geçiriyor. FIFA’nın 6 Aralık 2024’te verdiği karar sonucu kulüp 3 puan kaybetmişti. Ardından 10 Şubat 2025’te Galatasaray karşısında sahadan çekilmesi nedeniyle hükmen mağlup sayılarak puanları silinmişti.

-17 puanla zorlu tablo

Son verilen ceza ile birlikte Adana Demirspor’un toplam puan kaybı derinleşti ve -17’ye geriledi. Kulüp, aldığı ardı ardına yaptırımlar sonrası geri dönülmesi güç bir tabloyla karşı karşıya.

Gelecek belirsiz

Adana ekibinin disiplin cezaları nedeniyle yaşadığı kayıplar, hem sportif başarılarını hem de kulübün geleceğini olumsuz etkiliyor. FIFA’nın yaptırımlarının devam edip etmeyeceği merak konusu olurken, Adana Demirspor taraftarları endişeli bir bekleyiş içinde.