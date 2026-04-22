Eşi doğum yapan çalışanların en çok araştırdığı konuların başında gelen yasal babalık izni süreleri, 2026 yılında da çalışanlar arasında kafa karışıklığı yaratmaya devam ediyor. 22 Nisan 2026 tarihi itibarıyla kamu ve özel sektör çalışanlarının yasal babalık izni haklarında eşitlemeye gidilmesi yönünde bazı girişimlerin başladığı aktarıldı. Ancak mevcut yasalara göre çalışanın bağlı olduğu statü, kullanabileceği izin gün sayısını doğrudan etkiliyor. Peki, babalık izni 10 güne çıktı mı? İzin süresi ne zaman başlar ve hafta sonları bu süreye dahil edilir mi? İşte yanıtı...

2026 BABALIK İZNİ KAÇ GÜN? (ÖZEL SEKTÖR VE KAMU)

Türkiye'deki mevcut iş kanunlarına göre babalık izni süresi, çalışanın hangi kanuna tabi olduğuna (4A, 4B veya 4C) göre farklılık gösteriyor. 10 günlük izin hakkı henüz tüm çalışanlar için standart hale gelmemiştir. Güncel yasal durum şu şekilde:

Özel Sektör Çalışanları (4A): 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi olan işçiler için yasal babalık izni süresi 5 gündür . Bu süre "ücretli mazeret izni" kategorisinde yer alır ve işveren bu günlerin ücretini çalışanın maaşından kesemez.

Memur ve Sözleşmeli Personel (4B, 4C): 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olan memurlar ve sözleşmeli kamu personelleri için babalık izni süresi 10 gündür. Kamu çalışanları, eşlerinin doğum yapması halinde bu haklarını tek seferde kullanabilirler.

BABALIK İZNİ 10 GÜN OLDU MU, NİSAN AYINDA KULLANILABİLECEK Mİ?

Yasalara göre özel sektör çalışanları için kanuni üst sınır halen 5 gün olarak uygulanıyor. Kamudaki 10 günlük iznin özel sektöre de zorunlu olarak yansıtılacağına dair kesinleşmiş ve Resmi Gazete'de yayımlanmış bir kanun değişikliği henüz bulunmuyor. Ancak bazı özel şirketler, toplu iş sözleşmeleri (TİS) veya kendi inisiyatifleriyle belirledikleri iç insan kaynakları politikaları doğrultusunda babalık izni süresini 10 güne kadar çıkarılabiliyor.

BABALIK İZNİ NE ZAMAN BAŞLAR, HAFTA SONU DAHİL Mİ?

Babalık izninin kullanımıyla ilgili çalışanların en çok yanıldığı konulardan biri de iznin başlama tarihi ve hafta sonu tatillerinin durumu oluyor. Babalık izni hakkı, eşin doğum yaptığı gün başlıyor. Doğum gerçekleşmeden önce "mazeret izni" adı altında babalık izninin önden kullanılması yasal olarak mümkün değil. Öte yandan kanunda belirtilen 5 veya 10 günlük süreler "iş günü" olarak değil, "takvim günü" olarak ifade ediliyor. Bu nedenle, iznin başladığı tarihten itibaren araya giren Cumartesi ile Pazar günleri veya resmi tatiller izinden sayılıyor ve izin süresini uzamıyor.