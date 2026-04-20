Gheorghe Hagi, Romanya A Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olarak imza attı. 61 yaşındaki usta isim, 2030 yılına kadar geçerli olacak sözleşmesiyle birlikte kırmızı-sarı-mavili formanın patronu konumuna geldi. Federasyonun açıkladığı hedef ise net: EURO 2028 finallerinde Romanya'yı sahada görmek.

Gheorghe Hagi kimdir?

Gheorghe Hagi, 5 Şubat 1965 tarihinde Romanya'nın Sacele kasabasında dünyaya geldi. Dünya futbol tarihinin en yetenekli oyun kurucularından biri sayılan bu isim, kariyeri boyunca hem Avrupa kulüp futbolunda hem de milli takım düzeyinde silinmez izler bıraktı. Taraftarlar onu Romanya'da "Kral", Türkiye'de ise "Komutan" diye andı.

Futbol dünyasının ona taktığı bir başka unvan ise "Karpatların Maradonası" oldu. Bu lakap hem sol ayağının keskinliğini hem de oyunu okuma becerisini anlatıyordu. Kısa boyuna rağmen topla olan dansı, uzaktan attığı sert şutlar ve paslarındaki cerrah hassasiyeti, onu rakipleri için çözülmesi zor bir bilmeceye dönüştürdü.

Hagi'nin kulüp kariyeri nasıl geçti?

Aktif futbolculuk hayatına Romanya liginde başlayan Hagi, kısa sürede Avrupa devlerinin radarına girdi. İspanya'ya transfer olarak hem Real Madrid hem de Barcelona formasını terleten nadir isimlerden biri oldu. Sonrasında İtalya'da Brescia'da forma giyen Romen yıldız, kariyerinin son ve unutulmaz durağında Galatasaray'a imza attı.

Sarı-kırmızılı takımdaki dönemi, hem kendisi hem de Türk futbolu için altın bir çağa dönüştü. Galatasaray'ın 2000 yılında kazandığı UEFA Kupası ve ardından gelen UEFA Süper Kupa zaferlerinde sahnenin ortasındaki isim oydu. Bu başarılar Türk kulüp futbolunun uluslararası arenadaki en büyük kupalarından biri oldu.

Teknik direktörlük kariyeri ve Lucescu vurgusu

Krampon bırakmasının ardından saha kenarına geçen Hagi, kariyerine bu kez teknik adam kimliğiyle devam etti. Galatasaray ve Bursaspor'da çalıştığı dönemler ardından en uzun süre görev yaptığı kulüp, Romanya'da kendi yetiştirdiği takım olan Farul Constanța oldu. Constanța'da hem başkanlık hem de teknik direktörlük yaparak ligde şampiyonluğa ulaştı.

Milli takımın başına geçişi, selefi Mircea Lucescu'nun vefatının ardından gerçekleşti. Basın toplantısında duygularını paylaşan Hagi, Lucescu'nun kendisi için sadece bir meslektaş değil aynı zamanda bir öğretmen olduğunu söyledi. Bu sözler, Romanya futbol camiasında iki efsane arasındaki bağı bir kez daha gündeme taşıdı.