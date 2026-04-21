Son Mühür- Türkiye'yi dönemin UEFA kupasında yarı finale kadar çıkarak temsil eden ilk kulüp olan Göztepe, Avrupa hasretini giderme yolunda umudunu koruyor.

Zorlu Kocaeli karşısında son dakikada VAR'dan gelen penaltı kararıyla bir puana razı olmak zorunda kalan Göztepe, kıran kırana Avrupa yarışına girdiği Başakşehir'in Trabzon karşısında elde ettiği beraberlik sonrası yeniden altıncı sıraya geriledi.

Bu hafta cumartesi günü evinde Antalyaspor'u ağırlayacak olan sarı kırmızılılarda sakat ve cezalı futbolcuların çokluğu teknik heyeti düşündürüyor.

Evinde galibiyete hasret...



Evinde son beş maçtır üç puana hasret olan Göztepe hem şansızlığını kırmak hem de Avrupa hedefine bir adın daha yaklaşmak için mutlak üç puanı hedefliyor.

Teknik Direktmr Stoilov'un Kocaeli maçında gördükleri kart nedeniyle cezalı duruma düşen savunmada Heliton yerine Taha, orta sahada Dennis'in yerine Musah Muhammed ve Miroshi'nin yerine de Efkan'ı ilk on birde sahaya sürmesi bekleniyor.

Kocaelispor maçının ilk devresinde sakatlanan Ogün'ün de Antalya maçında oynamasının zor olduğu belirtiliyor.

