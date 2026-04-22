Son Mühür- Kevin Durant takviyesi sonrası seona şampiyonluk umuduyla başlayan Houston Rockets play-off'un ilk turunda elenme tehlikesini yakından hissetmeye başladı.

Luka Doncic ve Austin Reaves gibi iki önemli starından yoksun olan Los Angeles Lakers saha avantajıyla önde başladığı seride 2-0 öne geçti.

İlk maçda yer almayan Kevin Durant'ın forma giydiği karşılaşmada Lakers'a galibiyeti getiren isimlerin başında 41 yaşındaki LeBron James geldi.

NBA'in yaşayan efsanesi James, 39 dakika sahada kaldığı karşılaşmayı 28 sayı, 8 ribaund, 7 asist ve 1 top çalmayla tamamladı.



Lakers'da Marcus Smart 25, Luke Kennard 23 ve Rui Hachimura 13 sayıyla galibiyete katkı sağlayan isimler oldu.

Alperen Şengün'ün çabası yeterli olmadı...



Rakibine 101-94'lük skorla mağlup ayrılmaktan kurtulamayan Houston'da 35 dakika sahada kalan Alperen Şengün karşılaşmayı 20 sayı, 11 ribaund, 5 asist, 4 top çalma ve 2 blokla tamamladı.

Houston'da Kevin Durant 23 sayı, 6 ribaund, 4 asist, Jabari Smith Jr. 18 sayı, 6 ribaund, 1 asist, Amen Thompson 16 sayı, 5 ribaund, 9 asist, Tari Eason 10 sayı ve 8 ribaundla oynamasına rağmen yenilgiyi önleyemedi.

