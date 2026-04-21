Arnavutluk'un başkenti Tiran, grekoromen stil güreşte nefes kesen final müsabakalarına ev sahipliği yapıyor. 130 kilo ağır sıklette mindere çıkan ve güçlü rakiplerine şans tanımayan Rıza Kayaalp, bugün şampiyonluk için son sınavını verecek. Yarı finalde rakibinin kural dışı hareketiyle yaşanan dramatik anların ardından adını doğrudan finale yazdıran milli güreşçimizin bu kritik maçı, spor tutkunları tarafından saniye saniye takip edilecek. Peki, Rıza Kayaalp'in altın madalya maçı saat kaçta başlayacak ve bu dev spor şöleni ekranlara nasıl yansıyacak?

RIZA KAYAALP FİNAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Güreş hayranlarının büyük bir sabırsızlıkla beklediği Tiran'daki dev organizasyonda, grekoromen stil final maçları akşam seansında sporseverlerle buluşuyor. Turnuvanın resmi programına göre final heyecanı tam 19.00'da start alıyor. 130 kilo ağır sıklet karşılaşmaları genellikle bu şampiyonaların en çok beklenen ve en son oynanan maçları arasında yer alıyor. Altın madalya yolundaki temsilcimiz Rıza Kayaalp'in de bu kritik zaman dilimi içerisinde mindere çıkması bekleniyor.

RIZA KAYAALP FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

"Rıza Kayaalp maçı hangi kanalda?" sorusu günün en çok araştırılan konularının başında geliyor. Altın madalya yolundaki bu nefes kesen mücadeleyi canlı izlemek isteyen sporseverler için yayıncı kuruluş netleşti. Tiran'daki şampiyonanın tüm final karşılaşmaları, Türkiye'de TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ekranlarından şifresiz ve canlı olarak sporseverlerin evlerine konuk oluyor.

RIZA KAYAALP YARI FİNALDE NELER YAŞADI, RAKİBİ NEDEN DİSKALİFİYE EDİLDİ?

Şampiyon sporcumuzun finale giden zorlu yolu, en az final maçı kadar spor kamuoyunun gündeminde yer etti. Rıza Kayaalp, yarı final turunda Belaruslu güreşçi Pavel Hlinchuk ile kozlarını paylaştı. Minderde üstün bir performans ortaya koyan ve karşılaşmayı 4-0 önde götüren milli sporcumuz, maçın ilerleyen dakikalarında talihsiz bir olay yaşadı. Hlinchuk, Rıza Kayaalp'e karşı sportmenlik dışı ve kural dışı bir harekette bulununca maçın hakemleri anında duruma müdahale etti. Belaruslu sporcu diskalifiye edilirken, Kayaalp doğrudan adını finale yazdırdı. Bu olay turnuvaya damga vururken, Rıza Kayaalp'in altın madalyaya olan inancını daha da artırdı.

RIZA KAYAALP FİNAL MAÇINI KİMİNLE OYNAYACAK?

Yarı finaldeki ilginç diskalifiye kararının ardından direkt finale çıkan milli güreşçimizi, 130 kilo kategorisinin en güçlü isimlerinden biri bekliyor. Rıza Kayaalp'in finaldeki rakibi, turnuvanın diğer eşleşmelerinden galip ayrılan dünyanın en iyi ağır sıklet güreşçilerinden biri olacak. Kariyerine yeni bir uluslararası şampiyonluk daha eklemek isteyen Kayaalp, altın madalyayı Türkiye'ye getirmek için tüm gücünü ve tecrübesini mindere yansıtacak.