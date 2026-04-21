Son Mühür- NBA'de Batı Konferansı ilk turunda Anthıny Edwards'lı Minnesota Timberwolves, Nicolo Jokic'li Denver Nuggets deplasmanında maç çalarak seride durumu 1-1’e getirdi.

Sezonun şampiyon adayları arasında yer alan Denver Nuggets, Batı Konferansı'nın en kritik kapışmasında Minnesot Timberwolves engeline takılmaktan kurtulamadı.

Jokic ve Murray yeterli olmadı...



40 dakika sahada kalan Nicolo Jokic, 24 sayı, 15 ribaund, 8 asist ve 1 blokluk etkileyici performansına rağmen takımının 114-119 mağlubiyetine engel olamadı.

Ev sahibi Denver'de Jamal Murray 30 sayı, 7 ribaund, 7 asist, 1 top çalma, Tim Hardaway J.r ve Christian Braun 16'şar sayı, Aaron Gordon ise 8 sayı, 7 ribaund, 4 asistlik katkı verdi.



Edwards ve Randle ikilisi...



Konuk Timberwolves'ta All Star Anthony Edwards 30 sayı, 10 ribaund, 2 asist, 1 top çalma, 2 blokluk performansla maça damga vuran isim oldu.

Karşılaşma boyunca Nicolo Jokic'le girdiği mücadeleyle dikkat çeken Julius Randle sahadan 24 sayı, 9 ribaund, 6 asistle galibiyette pay sahibi isim olarak öne çıkmayı başardı.

Timberwolves'ta Jaden McDaniels 14, Donte DiVincenzo 16, Bones Hyland 13, Naz Reid 11 sayılık performansla dikkat çekti.