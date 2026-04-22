Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişimler, yurt içindeki akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği pompa rakamlarında yeni bir gelişme yaşandı. Sektörden gelen son bilgiler, motorin grubunda ciddi bir fiyat düşüşünün kapıda olduğuna işaret ediyor. Beklentiler gece yarısı itibarıyla fiyatların aşağı çekileceği yönünde yoğunlaşırken, vatandaşların istasyonlarda karşılaşacağı asıl rakam merak konusu oldu.

İNDİRİMİN BÜYÜK KISMI NEDEN POMPAYA YANSIMAYACAK?

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiler, bu gece yarısı motorinin litre fiyatında 2 lira 33 kuruşluk bir düşüş yaşanacağına işaret ediyor. Ancak araç sahipleri bu indirimin tamamını ceplerinde hissedemeyecek. Uygulamadaki eşel mobil sistemi sebebiyle, söz konusu indirimin yaklaşık yüzde 75'lik kısmı doğrudan Özel Tüketim Vergisi'ne (ÖTV) eklenecek. Bu hesaplama doğrultusunda, tabelalarda ve pompada vatandaşların göreceği asıl indirim miktarı yaklaşık 58 kuruş seviyesinde kalacak.

TABELALARDAKİ DEĞİŞİMİN ARKASINDAKİ ASIL NEDENLER NELER?

Akaryakıt istasyonlarındaki fiyatların sık aralıklarla değişmesi, uluslararası piyasalardaki dalgalanmalarla doğrudan bağlantılı ilerliyor. Özellikle küresel ölçekte Brent petrol varil fiyatlarında yaşanan oynamalar ve yurt içindeki döviz kuru değişimleri, nihai fiyatları anlık olarak şekillendiriyor.

22 NİSAN İTİBARIYLA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Gece yarısı beklenen değişiklik öncesinde, büyükşehirlerdeki mevcut fiyatlar şu şekilde sıralanıyor:

İstanbul (Avrupa Yakası): Benzin 62,70 TL – Motorin 75,59 TL – Otogaz 34,99 TL

İstanbul (Anadolu Yakası): Benzin 62,56 TL – Motorin 75,45 TL – Otogaz 34,39 TL

Ankara: Benzin 63,67 TL – Motorin 76,71 TL – Otogaz 34,87 TL

İzmir: Benzin 63,94 TL – Motorin 72,99 TL – Otogaz 34,79 TL

AKARYAKIT FİYATLARI HANGİ KRİTERLERE GÖRE BELİRLENİYOR?

Türkiye sınırları içerisinde satışa sunulan akaryakıtın nihai fiyatı belirli bir sisteme göre hesaplanıyor. İlk olarak gümrüksüz rafineri fiyatının üzerine ÖTV ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) payı ilave ediliyor. Ardından Katma Değer Vergisi (KDV) eklenerek satış bedeli ortaya çıkıyor. Rafineri fiyatının temelini ise Akdeniz havzasındaki ürün piyasası değerleri ve güncel döviz kurları oluşturuyor.