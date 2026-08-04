Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğü'ne başvuran beş mahalle muhtarı ile Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu taş ocaklarının ruhsatının yenilenmemesi ve "ÇED olumsuz" kararı verilmesini istedi.

Dilekçeler teslim edilidi

Foça Bağarası Kazım Dirik Mahallesi Muhtarı Hava Saraç Sağlam, Hacı Veli Mahallesi Muhtarı Necdet Tunçel, Yenibağarası Muhtarı Cihat Gerihan, Yeniköy Mahallesi Muhtarı Hasan Ercan, Kocamemetler Mahallesi Muhtarı Yavuz Karaca ile Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu Sözcüsü Ramis Sağlam dilekçelerini İzmir İl Müdürlüğü'ne teslim etti.

Karar olumsuz isteniyor

Taş Ocaklarının, çevreye, tarım arazilerine ve insan hayatına zarar verdiğini belirten dilekçede bilirkişi raporlarının ve mahkeme kararlarına rağmen hala faaliyete devam ettiği öne sürülüyor.Ruhsat yenilenmeden önce Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinin işletilmesi gerektiği vurgulanarak, projeler hakkında "ÇED Olumsuz" kararı verilmesi istendi.

'ÇED OLUMSUZ' kararı

Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu Sözcüsü Ramis Sağlam ise "Taş ocaklarının bulunduğu bölge, yerleşim alanlarına, zeytinliklere ve tarım arazilerine çok yakın. Yaklaşık 20 yıldır devam eden faaliyet izinleri bu ay sona eriyor. Biz de bölge halkı ve üreticiler olarak bu ruhsatların yeniden verilmesini istemiyoruz. Kocamemetler Mahallemizdeki iki büyük taş ocağından biri, ocak ve çevre güvenliği için yasa ve yönetmeliğin kendisine yüklediği yükümlülükleri yerine getirmemiş, faaliyetlerini yürütürken yapmış olduğu derin kazı sonucu yüzey veya yer altı kaynaklı olduğunu düşündüğümüz suya denk gelmiştir. Büyük çukur ve gölet oluşmuş, biriken önemli miktarda su yönetmeliğe aykırı bir şekilde tahliye edilmeye çalışılırken çevrede ciddi güvenlik sorunu oluşturmuştur.

Diğer ocak ise köydeki yerleşim yerine çok yakın bir mesafede bulunmakta, yasayanların güvenliğini tehdit etmekte, bir doğal afette ocak kaynaklı zararın büyük olacağı tahmin edilmektedir. Zeytincilik ve tarım faaliyetlerine de olumsuz etki de bulunmaktadır. Özetle, buradaki taş ocakları sağlıklı bir cevrede yasam hakkını ihlal eder konumdadır. İşletme faaliyetleri ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun değildir. Bunlar uzman bilirkişi raporlarıyla sabittir. Bu nedenle ruhsat yenileme başvuruları aşamasında yapılması gereken ÇED sürecinde '”ÇED OLUMSUZ” kararı verilerek hukuk dışı bu madencilik faaliyetinin sonlandırılmasını istiyoruz” açıklamalarında bulundu.

Foçalı çevrecilerin Başvuru dilekçeleri Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğü’ne teslim edildi.