İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında kırsal mahallelerin müdahale kapasitesini yüksletmek için Manisa'nın Akhisar ilçesindeki orman köylerine 14 su tankeri teslim etti. ORKÖY destekleri çerçevesinde yapılan teslimatla, yangınların büyümeden kontrol altına alınmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Gerçekleştirilen teslim töreninde açıklamalarda bulunan İzmir Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, orman köylerinin yangınlarla mücadelede üstlenmiş olduğu sorumluluğun her geçen yıl daha da önem kazandığını belirtti. Özellikle yaz aylarında artan sıcaklıklar ve kuraklık sebebiyle erken müdahalenin hayati rol oynadığına vurgu yapan Yılmaz, köylülerin yangınlara karşı ilk savunma hattını oluşturduğunu ifade etti.

"Yangının kaderini belirliyor"

Yangınlarda ilk müdahalenin belirleyici olduğuna işaret eden Mahmut Yılmaz, ORKÖY çerçevesinde su tankeri desteğinin düzenli olarak devam ettirildiğini ifade etti. Kırsal mahallelere teslim edilen tankerlerin, ekipler olay yerine gelene kadar yangının büyümesini önlemede önemli görev üstleneceğini belirtti.

Vatandaşlara yangın uyarısı!

Yaz mevsiminde yükselen yangın riskine de vurgu yapan Yılmaz, vatandaşlardan orman yangınlarına sebep olabilecek ihmalkar davranışlardan uzak durmalarını talep etti. Ormanlık alanlarda ateş yakılmaması, yanıcı maddelerin doğaya bırakılmaması ve en küçük duman belirtisinin dahi ciddiye alınması gerektiğini ifade eden Yılmaz, şüpheli durumlarda zaman kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar gerçekleştirilmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

