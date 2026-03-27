İzmir’in Foça ilçesi, 28-29 Mart 2026 tarihlerinde “Yerel Balık Festivali”ne ev sahipliği yapacak. “Buranın Balıkları” projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte, bölgede bol miktarda bulunmasına rağmen yeterince tanınmayan ve tüketilmeyen balık türlerinin tanıtılması hedefleniyor.

Sürdürülebilir Yaşam Derneği (SUYADER) yürütücülüğünde, S.S. Foça Merkez Su Ürünleri Kooperatifi ortaklığıyla gerçekleştirilecek festival, ilçenin farklı noktalarında iki gün boyunca çeşitli etkinliklere sahne olacak.

Yerel balıklar ve deniz kültürü

Festival kapsamında Foça’nın deniz ekosistemine özgü türlerin görünürlüğünün artırılması, yerel balıkçılığın desteklenmesi ve sürdürülebilir tüketim alışkanlıklarının yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Programda kefal, sarpa, kupes, melanur, karagöz, izmarit, ısparoz ve mırmır gibi türlerin tanıtımı öne çıkacak.

İlk Gün: Paneller, atölyeler ve gösteriler

Etkinliğin ilk günü “Denizlerin Gerçek Sahipleri: Foça’nın Yerel Balıkları” başlıklı panel ile başlayacak. Programda Foça Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından hazırlanacak ritim gösterisi, ahşap boyama atölyesi ve yerel balık tariflerine odaklanan uygulamalı workshoplar yer alacak.

Gün içinde ayrıca tekne yarışı düzenlenecek, “Anılarla Foçalı Balıkçılar” söyleşisi ile bölgedeki balıkçılık kültürü ele alınacak. Marsilya Meydanı’nda kurulacak el işi stantları ise festival süresince ziyaretçilere açık olacak.

İkinci Gün: Yarışmalar, tadımlar ve final etkinlikleri

Festivalin ikinci günü Nihat Dirim Barış ve Demokrasi Meydanı’nda “Aşçı Fok ile Balık Sosu Garum Yapımı” etkinliğiyle başlayacak. Programda sahne performansları, ağ onarma ve olta bağlama yarışmaları, yerel balık ikramları ve ödül töreni bulunacak.

Akşam saatlerinde gerçekleştirilecek Tekne Fener Alayı’nın ardından Hakkı Balamir konseri ile festivalin finali yapılacak.

Sürdürülebilirlik ve yerel üretici vurgusu

SUYADER ve Organizasyon Komitesi Başkanı Prof. Dr. Emine Aksoydan, festivalin temel amacının denizel ekosistemlerin korunmasına dikkat çekmek ve yerel üreticiler ile toplum arasında daha güçlü bir bağ kurmak olduğunu belirtti.

Aksoydan, etkinliklerin küçük ölçekli balıkçıların görünürlüğünü artırmayı hedeflediğini ifade ederek, yerel gıda tüketimi ve doğaya duyarlı yaşam alışkanlıklarının güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Projenin, Foça kıyılarında avlanan yerel türlerin daha geniş kitlelerce tanınmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Geniş katılımlı proje ağı

“Buranın Balıkları” projesi; İzmir Büyükşehir Belediyesi, Foça Kaymakamlığı, Foça Belediyesi, Foça Kent Konseyi, Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF), Foça Agora Lab Derneği ve Halim Foçalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi gibi kurumların iş birliğiyle yürütülüyor.

Proje ayrıca The Conservation Collective, Türkiye Mozaik Foundation, Sivil Toplum için Destek Vakfı ve Turquoise Coast Environment Fund – Turkey (TCEF) tarafından destekleniyor.

Festivalin, Foça’nın deniz kültürünü görünür kılmayı ve yerel balık türlerine yönelik farkındalığı artırmayı hedeflediği bildirildi.