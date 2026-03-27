Son Mühür/ Beste Temel- İzmir, Anadolu’nun binlerce yıllık köklü mirası olan Yörük kültürüne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, bu eşsiz kültürel zenginliği korumak, tanıtmak ve gelecek nesillere eksiksiz bir şekilde aktarmak amacıyla düzenlenen Yörük Çalıştayı ve Şöleni, 11-12 Nisan tarihlerinde kapılarını açıyor. Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda gerçekleştirilecek olan bu geniş kapsamlı organizasyon, hem kültürel bir bellek tazeleme platformu sunacak hem de toplum genelinde Yörük yaşam tarzına dair güçlü bir farkındalık zemini oluşturacak.

Anadolu’nun yörük toplulukları İzmir’de buluşuyor

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın titiz çalışmalarıyla hayat bulan etkinlik, Türkiye’nin dört bir yanından gelen Yörük gruplarını İzmir’de bir araya getiriyor. İki gün sürecek olan program boyunca, Yörüklerin tarihsel yaşam pratiklerinden el sanatlarına, geleneksel müziklerinden damak çatlatan yöresel lezzetlerine kadar geniş bir yelpazede sunumlar gerçekleştirilecek. Eğlence ve şölen havasının yanı sıra, düzenlenecek akademik çalıştay ile Yörük kültürü bilimsel bir perspektifle ele alınacak. Belediye, her yıl geleneksel hale getirmeyi planladığı bu büyük buluşmayı, ulusal düzeyde parmakla gösterilen bir kültür zirvesine dönüştürmeyi hedefliyor.

Bornova Meydanı’ndan başlayan görkemli kortej

Kültürel derinliği ve görsel şölen niteliğiyle dikkat çeken etkinlik takvimi, 11 Nisan sabahı saat 10.00’da Bornova Meydanı’nda düzenlenecek resmi törenle start alacak. Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve çelenk sunumunun ardından katılımcılar, renkli kıyafetleri ve geleneksel motifleriyle Bornova Meydanı’ndan Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’na kadar uzanan görkemli bir kortej yürüyüşü gerçekleştirecek. Saat 11.00 itibarıyla yerel halk danslarının sergileneceği etkinlik alanında, açılış konuşmalarını takiben uzman isimlerin yer aldığı bilgilendirici paneller ve oturumlar düzenlenerek Yörük dünyasına ışık tutulacak.

Müzik ve halk oyunları ile dolu dolu iki gün

Şölenin ikinci günü olan 12 Nisan’da ise coşku kaldığı yerden devam edecek. Saat 12.00’de halk dansları topluluklarının sergileyeceği performanslarla başlayacak olan program, Türk halk müziğinin sevilen isimlerini ağırlayacak. Zeynep İlhan, İsmail Çakır, Neslihan Yılmaz ve Fatma Meşe’nin sahne alacağı şölen, İzmir Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Orkestrası ile Burak Maral’ın vereceği konserle zirveye ulaşacak. Katılımcılara unutulmaz anlar yaşatacak olan bu organizasyon, Yörük kültürünün dinamizmini ve estetiğini kentin kalbine taşıyacak.

