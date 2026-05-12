Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 12 Mayıs hava tahmin raporuna göre; Trakya, Marmara’nın doğu kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz ile Doğu Anadolu’da yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ayrıca Kütahya, Diyarbakır, Batman, Siirt çevreleri ve Doğu Akdeniz’de Toroslar mevkiinde de aralıklı yağışların etkili olacağı öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının ise ülke genelinde büyük ölçüde değişmeyeceği, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği değerlendiriliyor.

İzmir'de bugün hava nasıl olacak?

İzmir ve Ege Bölgesi'nde 12 Mayıs 2026 Salı günü itibarıyla güneşli ve ılık hava etkisini gösterecek. Gün boyunca sıcaklıkların 19 ila 22 derece arasında seyretmesi beklenirken, hafif rüzgarların da kent genelinde etkili olacağı tahmin ediliyor. 13 Mayıs’ta da benzer hava koşullarının sürmesi öngörülürken, 14 Mayıs Perşembe günü ise gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

12 Mayıs 2026 Hava durumu

MARMARA

ÇANAKKALE – 23°C – Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL – 24°C – Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ – 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA – 28°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

A.KARAHİSAR – 23°C – Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ – 30°C – Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR – 28°C – Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA – 25°C – Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

ADANA – 27°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu

ANTALYA – 23°C – Parçalı ve az bulutlu

BURDUR – 26°C – Parçalı ve az bulutlu

HATAY – 28°C – Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

ANKARA – 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR – 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA – 26°C – Parçalı ve çok bulutlu

NEVŞEHİR – 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

BOLU – 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE – 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU – 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK – 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA – 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN – 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN – 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

ERZURUM – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA – 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR – 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN – 25°C – Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT – 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA – 29°C – Parçalı ve çok bulutlu