Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 12 Mayıs hava tahmin raporuna göre; Trakya, Marmara’nın doğu kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz ile Doğu Anadolu’da yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ayrıca Kütahya, Diyarbakır, Batman, Siirt çevreleri ve Doğu Akdeniz’de Toroslar mevkiinde de aralıklı yağışların etkili olacağı öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının ise ülke genelinde büyük ölçüde değişmeyeceği, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği değerlendiriliyor.
İzmir'de bugün hava nasıl olacak?
İzmir ve Ege Bölgesi'nde 12 Mayıs 2026 Salı günü itibarıyla güneşli ve ılık hava etkisini gösterecek. Gün boyunca sıcaklıkların 19 ila 22 derece arasında seyretmesi beklenirken, hafif rüzgarların da kent genelinde etkili olacağı tahmin ediliyor. 13 Mayıs’ta da benzer hava koşullarının sürmesi öngörülürken, 14 Mayıs Perşembe günü ise gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.
12 Mayıs 2026 Hava durumu
MARMARA
ÇANAKKALE – 23°C – Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL – 24°C – Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ – 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı
SAKARYA – 28°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
A.KARAHİSAR – 23°C – Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ – 30°C – Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR – 28°C – Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA – 25°C – Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
ADANA – 27°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu
ANTALYA – 23°C – Parçalı ve az bulutlu
BURDUR – 26°C – Parçalı ve az bulutlu
HATAY – 28°C – Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
ANKARA – 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR – 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA – 26°C – Parçalı ve çok bulutlu
NEVŞEHİR – 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
BOLU – 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE – 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU – 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK – 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA – 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN – 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN – 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
ERZURUM – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA – 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR – 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN – 25°C – Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT – 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA – 29°C – Parçalı ve çok bulutlu