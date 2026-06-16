Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) tarafındna gerçekleştirilen Oasis Yaz Kupası Yat Yarışları, İzmir’in Foça ilçesinde deniz aşıklarını buluşturdu. ilk kez düzenlenen organizasyon, zorlu hava koşullarına rağmen büyük talep görürken, Kuzey Ege’de yelken sporunun gelişimine katkı sunacak önemli bir adım olarak ifade edildi.

90 sporcu mücadele etti!

Foça açıklarında iki gün boyunca süren yarışlara 15 yat ve toplam 90 sporcu katılım gösterdi. Organizasyonun ilk günü, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sert rüzgarlar ve dalgalı deniz koşulları sebebiyle ekipler için oldukça zorlu bir atmosfer sundu.

Türkiye Yelken Federasyonu koordinasyonunda düzenlenen etkinlik; Foça Kaymakamlığı, Foça Belediyesi, Foça İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Yenifoça Yat ve Yelken Kulübü ile çeşitli sponsor kurumların iş birliğiyle gerçekleştirilmiş oldu.

Şampiyonlar netleşti!

İki gün süren mücadele neticesinde farklı kategorilerde dereceye giren ekipler de netleşmiş oldu.

ORC C Sınıfı’nda Çaki teknesiyle yarışan Ali Talu ve ekibi birinciliğe ulaşan isim olarak dikkat çekti.

ORC B Sınıfı’nda SHAKARA teknesiyle mücadele eden Dr. Akif Sezer ve ekibi zirvede kendine yer buldu.

ORC A Sınıfı ile yarışların genel klasmanı niteliğindeki ORC A/B/C Overall kategorisinde ise ELT Yurtdışı Eğitim/Jumbo Jet teknesiyle yarışan Görkem Tüfekcioğlu ve ekibi birincilik kupasını elde etti.

Ödüller verildi!

Yarışların ardından gerçekleştirilen ödül töreninde başarılı sporcular kupalarına ve ödüllerine kavuştu. Törene Çeşme Ege Açık Deniz Yat Kulübü Komodoru Hermann Van Lierde, OASIS Marina Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kazan, Türkiye Yelken Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Akif Sezer, TYF Rüzgar Sörfü Slalom Sınıf Komitesi Başkanı Nadir Nizam ve OASIS Marina Müdürü Umut Tepedelenlioğlu katılım gösterdi.

