Balçova Belediyesi, ilçede start verdiği üçüncü sezon asfaltlama çalışmaları çerçevesinde altyapı işlemleri noktalanan sokaklarda yol yenileme, kaldırım düzenleme ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Üstyapı çalışmaları başladı!

Balçova Belediyesi, ilçe genelinde ulaşım konforunu yükseltmek ve kent estetiğini artırmak için gerçekleştirdiği asfaltlama çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, ilçede üçüncü sezon asfaltlama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Bu çerçevede Manolya, Rüzgar, Şimşek ve Kaktüs sokaklarda altyapı çalışmalarının noktalanmasıyla birlikte üstyapı düzenlemelerine start verildi. Ekipler, bölgede asfalt serimi, kaldırım yenileme ve çevre düzenleme çalışmalarını eş zamanlı olarak sürdürüyor.

Daha güvenli ve konforlu sokaklar!

Çalışmalar çerçevesinde sokakların fiziksel görünümünün iyileştirilmesinin dışında çevre düzenlemeleriyle daha düzenli ve modern bir kent dokusu oluşturulması hedefleniyor.

“Değişimi adım adım hayata geçiriyoruz”

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, ilçenin ihtiyaç duyulan her noktasında çalışmaların devam ettiğini ifade ederek, daha yaşanabilir bir Balçova için ekiplerin sahada yoğun mesai harcadığını sözlerine ekledi.

