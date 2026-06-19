Son Mühür / Bazı yayın organlarında Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu’nun istifa ettiğine yönelik asılsız iddialar hızla yayılırken, gerçeği ilk andan itibaren Son Mühür paylaştı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın parti üyeliğinden ayrılmasının ardından hedef tahtasına oturtulan Okuroğlu hakkındaki iddialara, CHP Tire İlçe Başkanlığı'ndan da resmi ve net bir yalanlama geldi. Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan CHP Tire İlçe Başkanı Gürol Soyuer, kamuoyuna yansıyan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

“Hiçbir doğruluk payı yoktur”

Soyuer, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmesi söz konusu değildir. Açıklamasında, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Cemil Tugay'ın, seçilmiş İl Başkanımızın hukuksuz bir şekilde görevden alınmasına karşı gösterdiği demokratik tepkiye saygı duyduğunu ifade etmiştir. Sayın Tugay'ın görevine bağımsız olarak devam etme kararını değerlendirmiş ve ilçe belediye başkanı olarak, Cemil başkanla birlik ve beraberlik içerisinde halkımıza hizmet etmeyi sürdüreceğini belirtmiştir.

Ancak bazı basın yayın organlarında açıklaması gerçeği yansıtmayan bir şekilde partiden istifa ettiği yönünde yorumlanmış ve haberleştirilmiştir. Bu iddiaların hiçbir doğruluk payı yoktur.

Başkanımızla birlikte Demokrasiye, parti içi hukuka ve örgüt iradesine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'ni yeniden halkın umudu, halkın sesi ve halkın partisi olarak büyütmek için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.”