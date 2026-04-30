Osman Günden / Son Mühür - İzmir Limanı’nda yürütülen derinleştirme ve İzmir Körfezi’nin temizlenmesi çalışmaları kapsamında deniz tabanından çıkarılan binlerce ton çamurun Foça ile Karaburun arasındaki deniz alanına dökülmesi, tepkilerin giderek artmasına neden oluyor.

Foça ile Karaburun Yarımadası arasındaki bir alanın Özel Çevre Koruma Bölgesi E3 (Dip Tarama Çamur Döküm Alanı) ilan edilmesinin ardından, bugüne kadar yaklaşık 1 milyon ton dip çamurunun bu bölgeye bırakıldığı belirtildi.

“İzmir Limanı’nı temizlemek Foça’yı kirletmekle olmaz”

Foça Doğa ve Tarih Talanına Hayır Platformu öncülüğünde başlatılan kampanya kapsamında toplanan binlerce imza, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü önünde yapılan basın açıklamasının ardından yetkililere teslim edildi. Açıklamada çevreciler, “İzmir Limanı’nı temizlemek Foça’yı kirletmekle olmaz” pankartı arkasında toplanarak “Denizime dokunma”, “Dip çamurunu denize dökme” ve “Havama, denizime dokunma” sloganları attı.

Foça Doğa ve Tarih Talanına Hayır Platformu Sözcüsü Ramis Sağlam, İzmir Limanı’nın derinleştirilmesi ve İzmir Körfezi’nin temizlenmesi kapsamında deniz tabanından çıkarılan binlerce ton çamurun Foça ve Karaburun açıklarına dökülmesine karşı olduklarını ifade ederek şöyle konuştu:

“Foça ve Karaburun Yarımadası ÖÇK Bölgelerine atılan ‘dip atıklarının’ ekosistem ve biyolojik çeşitliliğe ve kültürel hayata daha fazla zarar vermesine izin vermeyeceğiz”

Ramis Sağlam, İzmir Limanı’nı temizlemek amacıyla çıkarılan ve içeriği tam olarak bilinmeyen dip çamurunun denizin farklı bir noktasına taşınmasının “ikinci bir ekolojik sorun” yarattığını ifade eden Sağlam, “Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı‘nın ÖÇK Bölgesine dip atık atılmasına verdiği izini derhal iptal etmesini talep ediyoruz. Dip taramasından 1 milyon ton çamur çıkarıldığı ifade edilirken bu rakama 4 milyon ton çamurun daha ekleneceğinin açıklanması kabul edilebilir değildir. Son yıllarda yaşanan İzmir Körfez Kirliliği dip çamurdan bağımsız değildir. Çiğli’deki arıtma tesisinin önünde birikmiş ve kalınlaşmaya başlayan çamurların periyodik olarak alınarak körfezde belirlenmiş başka bir yere dökülmesi kirliliğin daha da fazla alana taşınması demektir” dedi.

Yöntemleri açıkladı

Dip taraması veya başka şekillerde çıkartılan çamurun farklı şekillerde değerlendirilmesiyle ilgili projeler geliştirilmesi gerektiğinin altını çizen Sağlam, “Dip taramasından çıkan çamuru karada bertaraf edebilirsiniz. Diğer bir yöntemde körfezdeki sığ yerlerde ada oluşturabilirsiniz. Çilazmak Dalyanının bazı kısımlarını tamir edip doldurmada işe yapabilirsiniz. Bu alanda beton kullanılarak muhafaza alanları oluşturulup çamuru bu alanlara denize karışmayacak şekilde başka sertleştiriciler eklenerek kullanılabiliriz” ifadelerini kullandı.

''ÇED yapılmalı kamuoyuna açıklanmalı''

Çevre Bakanlığının, yerel yönetimle ortak proje geliştirmesi gerektiğine vurgu yapan Sağlam konuşmasını şöyle sonlandırdı:

“Her geçen gün daha fazla alan göz göre göre çevre tahribatından zarar görüyor. Bakanlık, dip taramasından çıkan çamurun bertarafı ile ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin projelerine olanak sağlamalı, proje geliştirmelidir. İZSU, dip çamuru atmaktan vazgeçmeli. Dip tarama çamurunun denize dökülmesinin deniz ekosistemi, balıkçılık faaliyetleri ve su kalitesi üzerindeki etkilerine ilişkin Bakanlığınız tarafından çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) yapılmalı ve kamuoyuyla paylaşılmalı”