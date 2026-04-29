İzmir'in yüzölçümü, kaynaklarda iki farklı şekilde karşımıza çıkıyor. İzmir Valiliği'nin resmi sitesi 12.012 km² rakamını verirken, TÜİK verilerine dayanan güncel çalışmalar 11.891–11.892 km² seviyesinde bir alan bildiriyor. Aradaki yaklaşık 120 km²'lik fark, ilçe sınır düzenlemelerinden ve göl-kıyı alanlarının ölçüm yöntemindeki farklılıktan kaynaklanıyor. Şehrin Türkiye genelindeki konumunu ve ilçe bazındaki dağılımı aşağıda detaylı olarak bulabilirsiniz.

İzmir'in yüzölçümü Türkiye sıralamasında nerede?

Yüzölçümü bakımından il, Türkiye'nin 23. büyük şehri konumunda. Konya 40.838 km² ile listenin başında, ardından Sivas ve Ankara geliyor. Yani Ege bölgesinin merkezi olmasına rağmen alan olarak ülkenin orta segmentinde duruyor.

Şehrin kuzey-güney uzunluğu yaklaşık 200 kilometre, doğu-batı genişliği ise 180 kilometre civarında. Bu geometri, hem Ege Denizi'ne uzanan derin bir kıyı şeridi hem de iç kesimlerde verimli ova ve dağlık alanların bir arada bulunmasını sağlıyor. Madra Dağları, Yamanlar, Nif Dağı ve Bozdağlar il sınırları içinde yükselen başlıca yükseltiler.

İzmir'in yüzölçümü hangi ilçelerde nasıl dağılıyor?

30 ilçe arasında alan büyüklüğü ciddi farklılıklar var. Bergama 1.573 km² ile listenin başında. Tarihteki Pergamon kentinin mirasını taşıyan ilçe, hem coğrafi olarak hem de kültürel ağırlığıyla şehrin kuzey kanadının en hacimli noktası. Tire 716 km², Bayındır 588 km², Dikili 534 km² ile takip ediyor. Karaburun 421 km²'lik alana sahip olmasına rağmen nüfus bakımından şehrin en küçük ilçesi.

Merkez tarafında ise tablo değişiyor. Bornova 220 km² civarında bir alanı kaplarken, Karabağlar 89 km², Konak ise 134 km² gibi daha sınırlı bir coğrafyada konumlanıyor. Çiğli 139 km², Selçuk 317 km², Foça ise 251 km² büyüklüğünde. Bu dağılım, ilin kıyı–iç kesim dengesini ve nüfus yoğunluğundaki uçurumu da açıklıyor; Konak kilometrekareye 13 binin üzerinde insan düşürürken, Karaburun çok daha seyrek bir nüfusa ev sahipliği yapıyor.